«Классом он ниже, но…». Британский эксперт назвал главную интригу в бою Головкина за титул чемпиона мира

Международная боксерская федерация (IBF) уже назначила бой за вакантный титул между соперниками. Теперь команды боксеров должны выбрать дату и место поединка — у сторон есть 30 дней, а если они не договорятся до 4 сентября, будут заказаны промоутерские торги.

«Очень интересно увидеть Головкина в бою с серьезным соперником. Поединок с Роллсом оставил много вопросов. Сейчас GGG с новым тренером, и насколько повлиял на него Джонатан Бэнкс, мы сможем узнать лишь в следующем бою. Деревянченко —непростой парень. Он создаст сложности любому боксеру. Классом он ниже и Головкина, и “Канело”, но способен навязать конкуретный бой. Это будет настоящая проверка перед трилогией с “Канело”. Если GGG будет убедителен, то интерес к третьему бою повысится в разы», — поделился Бенсон.