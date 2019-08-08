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10:15 (мск), источник: Vesti.kz

Небитый казахстанец сразится с чемпионом СНГ с 10 нокаутами в карде Ковалева за титул WBO в России

Казахстанский боксер среднего веса Мейирим Нурсултанов (11−0, 8 КО) узнал своего соперника по вечеру бокса, который пройдет 24 августа в России, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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25-летний Нурсултанов в Челябинске встретится с 30-летним чемпионом СНГ из России Артуром Осиповым (15−1, 10 КО).

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На профи-ринге будущий соперник казахстанца провел 16 поединков и одержал 15 побед, из них десять нокаутами. В его пассиве одно поражение. Поединок рассчитан на десять раундов и станет для Нурсултанова первым в подобном формате.

Между тем, главным событием вечера станет бой за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе между его обладателем россиянином Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 КО) и британцем Энтони Ярдом (18−0, 17 КО).

Напомним, что последний раз Нурсултанов выходил на ринг в марте в Голливуде (штат Калифорния, США), победив единогласным решением судей Луиса Эрнандеса (16−8, 9 КО) из Пуэрто-Рико.

Интересы Нурсултанова представляют американская промоутерская компания Main Events и менеджер Эгис Климас, с которыми сотрудничает Ковалев.

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