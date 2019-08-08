Чемпион мира из Golden Boy забрал дату «Канело» и получил в соперники «жертву» Ислама

По информации источника, соперником чемпиона будет 28-летний боксер из Ганы, Патрик Аллотей (40−3−0, 30 KO). Последний — 12-ый номер рейтинга WBO.

Свое последнее поражение Аллотей потерпел в октябре 2016, когда в Алматы проиграл в 12-раундовом бою единогласным решением судей казахстанцу Канату Исламу (26−0−0, 21 KO).

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Мунгия в апреле этого года прошел раздельным решением (114−114, 116−112, 115−113) 34-летнего ирландца Дэнниса Хогана (28−2−1, 7 KO).

Изначально 14 сентября свой бой планировал провести Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО), однако из-за разногласий с DAZN он отказался от этой даты. По слухам, стриминговый сервис оказывал давление на мексиканца, одобрив только двух кандидатов — казахстанца Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО) и россиянина Сергея Ковалева (33−3−1, 28 KO), чемпиона WBO в полутяжелом весе. Однако Альварес отказался драться с казахстанцем в третий раз, а когда переговоры с Ковалевым развалились, отложил возвращение на конец года.