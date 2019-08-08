Канат Ислам назвал дату следующего боя

На видео, опубликованном на YouTube-канале промоутерской компании Qazaq Promotions, он рассказал о тренировках и встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы вместе с главой компании Qazaq Promotions побывали на приеме у Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Это большая честь для нас, — поделился Ислам. — Мы начали подготовку к бою. Последние десять дней мы тренировались в горах. Следующий поединок запланирован на 26 октября. Сюда приедет мой бывший промоутер Нельсон Лопес. У нас впереди большие планы».

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/FcVNjEIObWA" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

5 июля в Алматы 34-летний Ислам досрочно победил доминиканца Хулио де Хесуса (28−2, 27 КО) и завоевал вакантный пояс WBO International в среднем весе. Видео нокаута доступно по этой ссылке. После этой победы казахстанец вошел в ТОП-10 рейтинга организации, чемпионским титулом которой владеет американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО).