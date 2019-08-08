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13:22 (мск), источник: Vesti.kz

Канат Ислам назвал дату следующего боя

Казахстанский боксер Канат Ислам (26−0, 21 КО), перешедший в среднюю весовую категорию, анонсировал дату следующего поединка, передает корреспондент Vesti.kz.

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На видео, опубликованном на YouTube-канале промоутерской компании Qazaq Promotions, он рассказал о тренировках и встрече с Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

«Мы вместе с главой компании Qazaq Promotions побывали на приеме у Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Это большая честь для нас, — поделился Ислам. — Мы начали подготовку к бою. Последние десять дней мы тренировались в горах. Следующий поединок запланирован на 26 октября. Сюда приедет мой бывший промоутер Нельсон Лопес. У нас впереди большие планы».

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5 июля в Алматы 34-летний Ислам досрочно победил доминиканца Хулио де Хесуса (28−2, 27 КО) и завоевал вакантный пояс WBO International в среднем весе. Видео нокаута доступно по этой ссылке. После этой победы казахстанец вошел в ТОП-10 рейтинга организации, чемпионским титулом которой владеет американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО).

Напомним, Ислам дебютировал в среднем весе после длительного перерыва — последний раз он выходил на ринг в сентябре 2017 года. До этого казахстанец выступал в первом среднем дивизионе.

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