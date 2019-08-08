Канат Ислам назвал дату следующего боя
Казахстанский боксер Канат Ислам (26−0, 21 КО), перешедший в среднюю весовую категорию, анонсировал дату следующего поединка, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер Канат Ислам (26−0, 21 КО), перешедший в среднюю весовую категорию, анонсировал дату следующего поединка, передает корреспондент Vesti.kz.
На видео, опубликованном на
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5 июля в Алматы 34-летний Ислам досрочно победил доминиканца Хулио де Хесуса (28−2, 27 КО) и завоевал вакантный пояс WBO International в среднем весе. Видео нокаута доступно по этой ссылке. После этой победы казахстанец вошел в ТОП-10 рейтинга организации, чемпионским титулом которой владеет американец Деметриус Андраде (28−0, 17 КО).
Напомним, Ислам дебютировал в среднем весе после длительного перерыва — последний раз он выходил на ринг в сентябре 2017 года. До этого казахстанец выступал в первом среднем дивизионе.