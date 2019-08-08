Тайсон использовал мочу своих детей для прохождения допинг-тестов
Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон заявил, что использовал мочу жены и детей для прохождения
Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон заявил, что использовал мочу жены и детей для прохождения
«Мне приходилось сдавать мочу моей жены, но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому я использовал мочу своих детей», — заявил Тайсон в интервью ESPN.
Бывший спортсмен добавил, что он использовал поддельный половой орган в присутствии
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