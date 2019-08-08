Тайсон использовал мочу своих детей для прохождения допинг-тестов

Источник: РИА "Новости"

«Мне приходилось сдавать мочу моей жены, но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому я использовал мочу своих детей», — заявил Тайсон в интервью ESPN.

Бывший спортсмен добавил, что он использовал поддельный половой орган в присутствии допинг-офицеров, после чего они отворачивались.

Смотрите также: 30 лет назад Тайсон стал самым молодым чемпионом мира