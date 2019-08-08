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16:25 (мск), источник: Газета.Ру

Тайсон использовал мочу своих детей для прохождения допинг-тестов

Бывший чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон заявил, что использовал мочу жены и детей для прохождения допинг-тестирования, передает RMC Sport.

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Источник: РИА "Новости"

«Мне приходилось сдавать мочу моей жены, но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому я использовал мочу своих детей», — заявил Тайсон в интервью ESPN.

Бывший спортсмен добавил, что он использовал поддельный половой орган в присутствии допинг-офицеров, после чего они отворачивались.

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