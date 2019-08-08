«Тем интереснее». Журналист из США нашел еще одну интригу в бою Головкина за титул чемпиона мира

Их поединок за вакантный титул уже назначен Международной боксерской федерацией (IBF). Соперникам необходимо согласовать дату и место боя — на это у них есть 30 дней, после которых будут заказаны промоутерские торги.

По словам Марвиллы, в бою Головкин — Деревянченко ему интересно увидеть, что улучшил в GGG его новый тренер Джонатан Бэнкс, с которым он начал работать этой весной.

«Это будет интересный бой. Очень хочется увидеть то, что Бэнксу удалось улучшить в Головкине. В поединке со Стивом Роллсом не удалось отметить контрастных изменений, хотя новые ходы в исполнении Головкина мы увидели. Встреча с Деревянченко будет определенным испытанием. Пошатнуть или нокаутировать его будет непросто. Он является более твердым бойцом и способен доставить неприятности. Тем интереснее будет увидеть новшества и изменения в боксе Головкина. Это покажет его потенциал», — отметил Марвилла.