«Ему давно пора драться с сильнейшими». Чемпион мира высказался о перспективах Елеусинова в профи

Источник: AP 2019

Напомним, ранее стало известно, что казахстанец проведет свой восьмой бой в профессионалах 13 сентября.

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Имя следующего соперника Елеусинова пока неизвестно, но Жумадилов уверен, что ему уже нужны серьезные поединки.

«Елеусинову давно пора биться с самыми сильными боксерами. У него на это хватит опыта и сил, он же олимпийский чемпион,» — сказал он.

При этом Жумадилов уверен, что отмененный ранее бой Елеусинова никак не повлияет на его подготовку.

«Бокс — индивидуальный вид спорта, и у каждого это проходит по-своему. Все очень индивидуально, смотря, насколько устойчив каждый отдельный боксер. Тут все зависит от психологии Данияра. Данияр — олимпийский чемпион. Он провел достаточно боев, и опыта у него достаточно», — отметил экс-боксер.