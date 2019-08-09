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9 августа, источник: Vesti.kz

«Ему давно пора драться с сильнейшими». Чемпион мира высказался о перспективах Елеусинова в профи

Чемпион мира и неоднократный призер Олимпийских игр боксер-легковес Болат Жумадилов в беседе с корреспондентом Vesti.kz выразил мнение, что Данияр Елеусинов (7−0−0, 3 KO) уже готов драться на самом высоком уровне.

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Источник: AP 2019

Напомним, ранее стало известно, что казахстанец проведет свой восьмой бой в профессионалах 13 сентября.

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Имя следующего соперника Елеусинова пока неизвестно, но Жумадилов уверен, что ему уже нужны серьезные поединки.

«Елеусинову давно пора биться с самыми сильными боксерами. У него на это хватит опыта и сил, он же олимпийский чемпион,» — сказал он.

При этом Жумадилов уверен, что отмененный ранее бой Елеусинова никак не повлияет на его подготовку.

«Бокс — индивидуальный вид спорта, и у каждого это проходит по-своему. Все очень индивидуально, смотря, насколько устойчив каждый отдельный боксер. Тут все зависит от психологии Данияра. Данияр — олимпийский чемпион. Он провел достаточно боев, и опыта у него достаточно», — отметил экс-боксер.

Напомним, бой Елеусинова был запланирован на 27 июля в Лас-Вегасе, однако его пришлось отменить из-за простуды. Ожидается, что теперь казахстанец вернется осенью, бой может пройти на малой арене Madison Square Garden Hulu Theather в Нью-Йорке.

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