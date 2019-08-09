«Ему давно пора драться с сильнейшими». Чемпион мира высказался о перспективах Елеусинова в профи
Чемпион мира и неоднократный призер Олимпийских игр
Чемпион мира и неоднократный призер Олимпийских игр
Напомним, ранее стало известно, что казахстанец проведет свой восьмой бой в профессионалах 13 сентября.
Имя следующего соперника Елеусинова пока неизвестно, но Жумадилов уверен, что ему уже нужны серьезные поединки.
«Елеусинову давно пора биться с самыми сильными боксерами. У него на это хватит опыта и сил, он же олимпийский чемпион,» — сказал он.
При этом Жумадилов уверен, что отмененный ранее бой Елеусинова никак не повлияет на его подготовку.
«Бокс — индивидуальный вид спорта, и у каждого это проходит
Напомним, бой Елеусинова был запланирован на 27 июля в