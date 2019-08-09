Журналист из США объяснил значение трилогии с Головкиным для «Канело»

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«Я согласен, что “Канело” позиционируется, как главная звезда DAZN. И все же его бои против Джейкобса и Филдинга не привели достаточно подписчиков. Сервис вложил в него большие деньги и требует отдачи. Тех, кто пришел только ради “Канело”, не хватает для покрытия его контракта. В связи с этим возрастает значение третьего боя с Головкиным. DAZN оказывает на “Канело” давление, ведь это событие привлечет больше всего подписчиков», — отметил МакКаферри.

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Ожидалось, что соперники вновь встретятся 14 сентября, однако Альварес сначала отказался драться с Головкиным, а затем и вовсе перенес возвращение на ринг на конец года. Это повлекло за собой финансовые убытки. После этого, появилась информация, что GGG намерен «засудить» DAZN, которые пообещали ему третий бой с «Канело», но не смогли выполнить это обещание.

Отметим, что Альварес находится в конфликте с промоутерами из Golden Boy. Мексиканец недоволен срывом переговоры по двум поединкам на осень (Сергеем Ковалевым и Сергеем Деревянченко) и ситуацией с потерей титула IBF в среднем весе. Однако президент организации Эрик Гомес опровергает наличие разногласий.