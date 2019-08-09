Текущие события
Футбол. Зарубежный
9.08
Ливерпуль
Норвич
41
Футбол. Зарубежный
9.08
Монако
Лион
03
Футбол. Первый дивизион
10:00
СКА-Хабаровск
Чертаново
Футбол. Первый дивизион
10:00
Луч
Торпедо М
Футбол. Первый дивизион
13:00
Енисей
Нефтехимик
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Тамбов
Футбол. Зарубежный
14:30
Вест Хэм Юнайтед
Манчестер Сити
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Ротор
Все события
Фоторепортажи
11От «Спартака» до «Крыльев». За кого играл Самедов
13Первая ракетка России: как она выглядит вне корта
9 августа, источник: Vesti.kz

Журналист из США объяснил значение трилогии с Головкиным для «Канело»

Американский журналист Delcotimes.com Джек МакКаферри в беседе с корреспондентом Vesti.kz объяснил, почему третий бой с экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным имеет большое значение для мексиканца Сауля «Канело» Альвареса.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

«Я согласен, что “Канело” позиционируется, как главная звезда DAZN. И все же его бои против Джейкобса и Филдинга не привели достаточно подписчиков. Сервис вложил в него большие деньги и требует отдачи. Тех, кто пришел только ради “Канело”, не хватает для покрытия его контракта. В связи с этим возрастает значение третьего боя с Головкиным. DAZN оказывает на “Канело” давление, ведь это событие привлечет больше всего подписчиков», — отметил МакКаферри.

Читайте также
«Канело» выбрал соперника и дату следующего боя после потери титула и отказа от трилогии с Головкиным

Ожидалось, что соперники вновь встретятся 14 сентября, однако Альварес сначала отказался драться с Головкиным, а затем и вовсе перенес возвращение на ринг на конец года. Это повлекло за собой финансовые убытки. После этого, появилась информация, что GGG намерен «засудить» DAZN, которые пообещали ему третий бой с «Канело», но не смогли выполнить это обещание.

Отметим, что Альварес находится в конфликте с промоутерами из Golden Boy. Мексиканец недоволен срывом переговоры по двум поединкам на осень (Сергеем Ковалевым и Сергеем Деревянченко) и ситуацией с потерей титула IBF в среднем весе. Однако президент организации Эрик Гомес опровергает наличие разногласий.

Теперь за вакантный титул IBF могут побороться Головкин и Деревянченко. А качестве вероятной даты называется 5 октября, а местом проведения — Нью-Йорк.

DAZN представил официальный проморолик к реваншу Руис - Джошуа
Между «Интером» и «Юве» идет война. Все детали трансфера Лукаку
Шипулин заявил, что СБР запугивает биатлонистов
Два фигуриста сменили Россию на Белоруссию
«Ливерпуль» разгромил «Норвич» в стартовом матче АПЛ
Хачанов сыграет с Медведевым в полуфинале турнира в Монреале
Российские волейболисты победили мексиканцев в матче отбора ОИ
Огненный перфоманс «Ливерпуля» в стиле СССР (видео)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь