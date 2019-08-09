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9 августа, источник: ТАСС

Бой-реванш между Джошуа и Руисом пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии

ТАСС, 9 августа. Поединок между мексиканским боксером Энди Руисом и британцем Этони Джошуа состоится 7 декабря в Саудовской Аравии. Об этом сообщается в Twitter Джошуа.

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Источник: Reuters

Первый бой между Джошуа и Руисом прошел 1 июня, британец потерпел первое поражение в карьере, лишившись поясов чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям Международной боксерской федерации (IBF), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO).

Ранее британское издание Telegraph сообщило, что общий гонорарный фонд поединка составит около $100 млн.

В профессиональной карьере Джошуа провел 23 боя, одержав 22 победы (21 нокаутом) и потерпев одно поражение. Руис провел 34 боя, одержав 33 победы (22 нокаутом) и потерпев одно поражение.

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