Аналитик спрогнозировал исход боя Головкина против «Призрака» среднего веса

37-летний Павлик по прозвищу «Призрак» дебютировал на профи-ринге в июне 2000 года. Ушел из бокса в 2012 году, проведя в общей сложности 42 боя, в которых одержал 40 побед (34 нокаутом) при двух поражениях. Владел титулами WBC и WBO в среднем весе.

«По мне, бой Головкина против Павлика — был бы настоящей войной в ринге. Но GGG был более привлекательным, более талантливым и руки у него были чуть тяжелее. Геннадий был чуть более целостный как боец. Но и Павлик был на пике в 2007-м. Я скажу, что Головкин выиграл бы брутальным нокаутом в поздних раундах», — написал автор в своей традиционной рубрике.