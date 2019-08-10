Аналитик спрогнозировал исход боя Головкина против «Призрака» среднего веса
Аналитик популярного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс высказал свое мнение по поводу победителя в фантазийном поединке между
Аналитик популярного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс высказал свое мнение по поводу победителя в фантазийном поединке между
37-летний Павлик по прозвищу «Призрак» дебютировал на
«По мне, бой Головкина против Павлика — был бы настоящей войной в ринге. Но GGG был более привлекательным, более талантливым и руки у него были чуть тяжелее. Геннадий был чуть более целостный как боец. Но и Павлик был на пике в 2007-м. Я скажу, что Головкин выиграл бы брутальным нокаутом в поздних раундах», — написал автор в своей традиционной рубрике.