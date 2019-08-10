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17:32 (мск), источник: Vesti.kz

Аналитик спрогнозировал исход боя Головкина против «Призрака» среднего веса

Аналитик популярного портала BoxingScene.com Стивен Эдвардс высказал свое мнение по поводу победителя в фантазийном поединке между экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным и его бывшим коллегой по цеху американцем Келли Павликом.

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37-летний Павлик по прозвищу «Призрак» дебютировал на профи-ринге в июне 2000 года. Ушел из бокса в 2012 году, проведя в общей сложности 42 боя, в которых одержал 40 побед (34 нокаутом) при двух поражениях. Владел титулами WBC и WBO в среднем весе.

«По мне, бой Головкина против Павлика — был бы настоящей войной в ринге. Но GGG был более привлекательным, более талантливым и руки у него были чуть тяжелее. Геннадий был чуть более целостный как боец. Но и Павлик был на пике в 2007-м. Я скажу, что Головкин выиграл бы брутальным нокаутом в поздних раундах», — написал автор в своей традиционной рубрике.

Аналитик спрогнозировал исход боя Головкина против "Призрака" среднего веса
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