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10 августа, источник: Vesti.kz

Битый Канатом Исламом боксер получил бой с чемпионом мира из Golden Boy

Промоутерская компания Golden Boy Promotions официально объявила о проведении боя между ее клиентом — чемпионом мира по версии WBO в первом среднем весе мексиканцем Хайме Мунгией (33−0−0, 26 KO) и Патриком Аллотеем (40−3−0, 30 KO) из Ганы.

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Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 14 сентября на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне (штат Калифорния, США). Для 22-летнего Мунгии это будет пятая защита титула.

28-летний Аллотей свое последнее поражение потерпел в октябре 2016, когда в Алматы проиграл в 12-раундовом бою единогласным решением судей казахстанцу Канату Исламу (26−0−0, 21 KO).

Мунгия же в апреле этого года прошел раздельным решением (114−114, 116−112, 115−113) 34-летнего ирландца Дэнниса Хогана (28−2−1, 7 KO).

Изначально 14 сентября свой бой планировал провести Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО), однако он отказался в третий раз драться с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). В итоге мексиканец отложил возвращение на конец года.

При этом сообщалось, что переговоры с Мунгией на осень вел и Головкин. Однако, как сообщал инсайдер Майк Коппинджер, казахстанец откажется от этого варианта, так как не собирается поощрять Golden Boy после того, как на сентябрь сорвался третий бой с Альваресом.

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