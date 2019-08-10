Битый Канатом Исламом боксер получил бой с чемпионом мира из Golden Boy

Их поединок станет главным событием вечера бокса, который пройдет 14 сентября на арене Dignity Health Sports Park в Карсоне (штат Калифорния, США). Для 22-летнего Мунгии это будет пятая защита титула.

28-летний Аллотей свое последнее поражение потерпел в октябре 2016, когда в Алматы проиграл в 12-раундовом бою единогласным решением судей казахстанцу Канату Исламу (26−0−0, 21 KO).

Мунгия же в апреле этого года прошел раздельным решением (114−114, 116−112, 115−113) 34-летнего ирландца Дэнниса Хогана (28−2−1, 7 KO).

Изначально 14 сентября свой бой планировал провести Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО), однако он отказался в третий раз драться с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). В итоге мексиканец отложил возвращение на конец года.