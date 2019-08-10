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10 августа, источник: Vesti.kz

DAZN раскрыл дату боя Головкина за титул чемпиона мира

Стриминговый сервис DAZN выбрал дату для боя за вакантный титул чемпиона по версии IBF в среднем весе между казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО).

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По информации инсайдера Майка Коппинджера (The Athletic), DAZN запланировал этот поединок на 5 октября. Эта же дата упоминались и другими источниками.

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Бой Головкина и Деревянченко был санкционирован Международной боксерской федерацией (IBF). Стороны уже ведут переговоры. Ожидается, что боксеры разыграют титул на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), где казахстанец в июне этого года нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО) в дебюте на DAZN.

Титул IBF стал вакантным 1 августа после того, как Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) не сумел договориться о поединке с тем же Деревянченко. Команды боксеров не сошлись в деньгах, и в итоге организация отобрала пояс у мексиканца.

Головкин же владел титулом IBF с октября 2015 до июня 2018 года, но лишился его в схожей ситуации — отказался от боя с Деревянченко. В октябре 2018 года украинец сразился с американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО) за вакантный пояс, но проиграл раздельным решением судей.

В мае титул IBF вновь сменил владельца — Джейкобс уступил в объединительном бою Альваресу (владеет титулами WBC (Franchise) и WBA (Super).

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