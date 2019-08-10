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10 августа, источник: Газета.Ру

Навстречу Усику: где и когда сразятся Джошуа и Руис

Определены место и дата проведения реванша между экс-чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа и мексиканцем Энди Руисом. Британец постарается вернуть свои пояса в Саудовской Аравии, где раньше не дрался ни разу.

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Источник: Reuters

Бой между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO в супертяжелом весе Энди Руисом-младшим и бывшим обладателем поясов Энтони Джошуа пройдет 7 декабря 2019 года в Саудовской Аравии.

Напомним, что 1 июня этого года Энтони Джошуа потерпел свое первое поражение на профессиональном ринге. Энди Руис из мексиканского Мехикали, которому пророчили быстрый проигрыш, в ту ночь сотворил главную сенсацию года в мире бокса, отправив Джошуа в технический нокаут.

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До того поединка Джошуа ни разу в карьере не бывал даже в двух нокдаунах за один бой. Но ночью в «Мэдисон Сквер Гарден» он пал на ринг четырежды.

Руис, который на десять сантиметров ниже британца, а его размах рук меньше на 20 сантиметров, систематически избивал чемпиона.

В седьмом раунде, после четвертого нокдауна, Джошуа как мог оттягивал время, чтобы восстановиться. «Ты точно хочешь боксировать?» — спросил его судья. Невнятные кивки головой в ответ рефери не убедили, и он своим решением остановил бой, заставив прыгать от счастья Руиса.

Разумеется, практически сразу пошли разговоры о реванше. Для Джошуа оказалось большим плюсом, что их контракт предусматривал право мгновенного реванша, и он решил им воспользоваться.

«Мне просто-напросто нужно вернуть все свои титулы. Я уверен, что побью большую часть тяжеловесов современности. Меня перестанут бояться, только в одном случае — когда я завершу карьеру», — цитирует британца Boxingnews24.

Изначально сообщалось, что реванш может пройти 14 декабря в Кардиффе, однако мексиканский спортсмен отказался боксировать в Великобритании, где уже не привыкать драться Джошуа.

Это было предсказуемо, и Руис, уже в качестве чемпиона, начал диктовать свои условия, чтобы провести бой в Мексике. Правда, серьезного чемпиона в нем видит мало кто, поэтому максимум, на что решилась лига, это перенести реванш на нейтральную территорию.

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Арабский спортивный мир сейчас в моде. Точнее, моду задают арабские шейхи. Бесчисленное множество купленных футбольных клубов, проведение больших спортивных мероприятий — все это притягивает инвесторов, рекламодателей и прочие составляющие массового зрелища в виде спорта.

Ровно за три месяца до реванша Джошуа и Руиса в ОАЭ пройдет бой года в смешанных единоборствах (MMA) — чемпионский поединок UFC между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Дастином Порье. Более того, на 12 июля в Саудовской Аравии планировался бой Александра Поветкина, который, впрочем, был отменен из-за нарушенных договоренностей. Исходя из этого, место для реванша сомнений в своей «правильности» вызывать не должно.

Теперь о гонорарах. По сообщению в прессе, промоутер Эдди Херн за организацию реванша получит от инвесторов из Саудовской Аравии $40 млн. И вот тут самое интересное: львиную долю этой суммы получит Джошуа.

Потенциальный гонорар британца составит $30 млн, тогда как действующий чемпион Руис заработает всего лишь $9 млн.

Все дело в том, что в контракте на первый бой между ними уже была зафиксирована сумма, которую мексиканец получит в реванше. За первый поединок, например, Руису заплатили $6 млн гарантированного оклада.

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Это не редкость для бойцовского мира. Джошуа выглядит скалой, он привлекателен для болельщиков и рекламодателей. Руис же нравится отпетым фанатам бокса и своей банде, которая неизменно выбегает в причудливых костюмах и головных уборах после очередной его победы на ринг.

«Я никогда не испытывал страха перед поражениями. От проигрыша Руису я получил больше внимания и выгоды, чем если бы его победил. Перед нашим реваншем мне нужно вспомнить все, чему меня учили, и выпустить истинного зверя наружу. Я был чемпионом мира раньше, стану им снова», — заявил Джошуа.

Еще одним важным моментом реванша является будущий соперник победителя. Несокрушимый по сей день украинский талант Александр Усик совсем недавно перешел в супертяжелый вес, в котором еще не провел ни одного поединка. 12 октября в Чикаго украинец с большой долей вероятности сразится с камерунцем Карлосом Такамом.

В случае победы Усик защитит звание обязательного претендента на чемпионский титул по версии WBO, и тогда его следующим оппонентом станет победитель реванша между Руисом и Джошуа, из-за чего их бой становится еще интереснее.

Андрей Левин

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