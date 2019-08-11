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10:26 (мск), источник: Vesti.kz

Двукратный олимпийский чемпион сенсационно проиграл дебютный бой в профи

Дебютный бой двукратного олимпийского чемпиона, кубинского полулегковеса Робейси Рамиреса против боксера из США Адана Гонсалеса (5−2−2, 2 КО) завершился сенсационной победой андердога, сообщает vRINGe.com.

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Как пишет издание, уже на стартовых секундах первого раунда титулованный кубинский левша зевнул левый контрхук, потерял равновесие и оказался на канвасе. Вторая трехминутка получилась конкурентной — на усмотрение судей.

Рамирес боксировал не в типично кубинском стиле: немало пропускал, порой забывал о защите, практически не использовал джеб. За счет работоспособности андердог выиграл бой. Счет судей: 39−36 (Гонсалес), 39−37 (Рамирес) и 40−35 (Гонсалес).

Напомним, 25-летний кубинец выиграл первое «золото» на Олимпиаде-2012 в Лондоне в весе до 52-х килограммов, а в Рио-2016 он победил в категории до 56-ти килограммов.

Ранее сообщалось, что в июле 2018 года он сбежал от национальной команды в Мексике. Рамирес вышел на прогулку и не вернулся в гостиницу в Агуаскальентес (Мексика), где национальная команда Кубы проводила тренировочные сборы.

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