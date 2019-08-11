Двукратный олимпийский чемпион сенсационно проиграл дебютный бой в профи

Как пишет издание, уже на стартовых секундах первого раунда титулованный кубинский левша зевнул левый контрхук, потерял равновесие и оказался на канвасе. Вторая трехминутка получилась конкурентной — на усмотрение судей.

Рамирес боксировал не в типично кубинском стиле: немало пропускал, порой забывал о защите, практически не использовал джеб. За счет работоспособности андердог выиграл бой. Счет судей: 39−36 (Гонсалес), 39−37 (Рамирес) и 40−35 (Гонсалес).

Напомним, 25-летний кубинец выиграл первое «золото» на Олимпиаде-2012 в Лондоне в весе до 52-х килограммов, а в Рио-2016 он победил в категории до 56-ти килограммов.