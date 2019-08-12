«От 40 до 100 миллионов долларов». Руис потребовал увеличить гонорар за реванш с Джошуа

Источник: Reuters

Претензии Руиса касаются финансовой стороны поединка. Чемпион хочет увидеть в контракте сумму, превышающую его гарантированный гонорар в размере девяти миллионов долларов. Недавно промоутер Джошуа Эдди Хирн объявил, что матч-реванш состоится 7 декабря в Саудовской Аравии, но Руис, достаточно активно ведущий себя в соцсетях, пока никак не отреагировал на этот анонс.

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Сообщается, что саудиты предложили Хирну, по информации разных источников, от 40 до 100 миллионов долларов за проведение у себя титульного боя в супертяжелом весе, но для Руиса это не имеет значения, так как размер его гонорара за матч-реванш был зафиксирован еще до первого боя с Джошуа, который состоялся 1 июня в США и в котором Руис сенсационно отобрал чемпионские пояса у считавшегося фаворитом британца.

Коппинджер также указывает, что затягивание с проведением реванша может привести к тому, что Руис будет лишен титула IBF, так как сроки проведения обязательной защиты против Кубрата Пулева уже подошли и болгарин настаивает на назначении боя за титул.

Крайней мерой, на которую могут пойти Джошуа и Хирн, является обращение в суд с требованием запретить Руису проводить какие-либо другие поединки, кроме реванша с Джошуа. Таким образом поступил Леннокс Льюис, проиграв в 2001 году Хасиму Рахману и потеряв свои титулы WBC и IBF. Суд запретил Рахману проводить какие-либо бои в супертяжелом весе до тех пор, пока он не выполнит свои обязательства по проведению реванша с Льюисом.

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