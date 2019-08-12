«От 40 до 100 миллионов долларов». Руис потребовал увеличить гонорар за реванш с Джошуа
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энди
Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энди
Претензии Руиса касаются финансовой стороны поединка. Чемпион хочет увидеть в контракте сумму, превышающую его гарантированный гонорар в размере девяти миллионов долларов. Недавно промоутер Джошуа Эдди Хирн объявил, что
Сообщается, что саудиты предложили Хирну, по информации разных источников, от 40 до 100 миллионов долларов за проведение у себя титульного боя в супертяжелом весе, но для Руиса это не имеет значения, так как размер его гонорара за
Коппинджер также указывает, что затягивание с проведением реванша может привести к тому, что Руис будет лишен титула IBF, так как сроки проведения обязательной защиты против Кубрата Пулева уже подошли и болгарин настаивает на назначении боя за титул.
Крайней мерой, на которую могут пойти Джошуа и Хирн, является обращение в суд с требованием запретить Руису проводить
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