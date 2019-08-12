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10:59 (мск), источник: Vesti.kz

«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана перенес бой из-за свадьбы

Казахстанский боксер Садриддин Ахмедов (9−0, 8 КО), владеющий титулом «молодежного» чемпиона WBC в первом среднем весе, не примет участие в вечере бокса 26 сентября в канадском Монреале. Об этом сообщил редактор BoxRec.com Филипп Сен-Мартен.

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По его информации, Ахмедов вернется на ринг в октябре. Отмечается, что боксер недавно женился и поэтому не успевает набрать форму к сентябрьскому бою.

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В последний раз казахстанец выходил на ринг 29 июня в Тетфор Мине (Канада), когда в первом раунде нокаутировал мексиканца Даниэля Вега Коту (14−3−1, 11 КО).

Добавим, что в шоу 26 сентября в Монреале запланированы бои других казахстанцев: Батыра Джукембаева (16−0, 13 КО), который в поединке первого полусреднего веса встретится с опытным 32-летним мексиканцем Мигелем Васкесом (41−8, 15 КО), а также Нурзата Сабирова (10−0, 9 КО) и Амана Казанкапова (0−0−1), чьи соперники определятся позже.

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