«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана перенес бой из-за свадьбы

По его информации, Ахмедов вернется на ринг в октябре. Отмечается, что боксер недавно женился и поэтому не успевает набрать форму к сентябрьскому бою.

В последний раз казахстанец выходил на ринг 29 июня в Тетфор Мине (Канада), когда в первом раунде нокаутировал мексиканца Даниэля Вега Коту (14−3−1, 11 КО).