«Молодежный» чемпион WBC из Казахстана перенес бой из-за свадьбы

По его информации, Ахмедов вернется на ринг в октябре. Отмечается, что боксер недавно женился и поэтому не успевает набрать форму к сентябрьскому бою.
В последний раз казахстанец выходил на ринг 29 июня в Тетфор Мине (Канада), когда в первом раунде нокаутировал мексиканца Даниэля Вега Коту (14−3−1, 11 КО).
Добавим, что в шоу 26 сентября в Монреале запланированы бои других казахстанцев: Батыра Джукембаева (16−0, 13 КО), который в поединке первого полусреднего веса встретится с опытным 32-летним мексиканцем Мигелем Васкесом (41−8, 15 КО), а также Нурзата Сабирова (10−0, 9 КО) и Амана Казанкапова (0−0−1), чьи соперники определятся позже.