«Сделка неизбежна». Инсайдер сообщил последние новости по бою Головкина за титул чемпиона мира

«Согласно источникам, сделка на бой между Головкиным и Деревянченко за титул в среднем весе на DAZN неизбежна, сейчас прорабатываются контракты. Чтобы сохранить дату 5 октября на MSG, сделка должна быть закрыта в ближайшие дни», — написал журналист в своем твиттере.

Бой Головкина и Деревянченко был санкционирован Международной боксерской федерацией (IBF). Ожидается, что боксеры разыграют титул на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), где казахстанец в июне этого года нокаутировал канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО) в дебюте на DAZN.

Титул IBF стал вакантным 1 августа после того, как Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО) не сумел договориться о поединке с тем же Деревянченко. Команды боксеров не сошлись в деньгах, и в итоге организация отобрала пояс у мексиканца.

Добавим, что Головкин уже владел титулом IBF с октября 2015 до июня 2018 года, но лишился его в схожей ситуации — отказался от боя с Деревянченко. В октябре 2018 года украинец сразился с американцем Дэниэлом Джейкобсом (35−3, 29 КО) за вакантный пояс, но проиграл раздельным решением судей.