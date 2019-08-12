Президент WBC ответил критикам и объяснил особый статус «Канело»

По словам Сулеймана, это не новый чемпионский титул, а попытка способствовать дальнейшему развитию бокса предоставлением особого статуса мексиканской суперзвезде.
«Это нужно понять, — цитирует Сулеймана Boxingscene.com. — Потребуется некоторое время, чтобы все в этом разобрались. Это не новый пояс, не новый титул. Это выделение боксера по особому критерию — легендарный чемпион в нескольких весовых категориях. “Канело” связан с WBC уже двенадцать лет, стал чемпионом в трех весовых категориях».
«У него жесткий контракт с DAZN, по которому он должен давать зрителям только самые лучшие бои из возможных, — продолжил президент WBC. — Неизвестно, в каком весе ему придется выступать (для выполнения этих обязательств) — в полутяжелом, втором среднем, среднем или даже в первом среднем. Именно поэтому WBC задумался о таком выделении, и мы назвали это франшизой. С ним и с его промоутером было согласовано, что он будет представлять WBC в каждом своем поединке. И каждый его бой будет рассматриваться (WBC) индивидуально в зависимости от соперника и весовой категории».
«Я готов отвечать на любые вопросы. Я готов к критике, — отметил Сулейман. — Я понимаю, что люди могут считать наше решение непонятным, но это не так. Мы хотим развития нашего спорта. И, кстати, все деньги, полученные от статуса “франшизного” чемпиона, полностью пойдут на финансирование нашей программы “Чистый бокс”, программы по мониторингу веса боксеров и медицинские исследования».