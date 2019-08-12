Президент WBC ответил критикам и объяснил особый статус «Канело»

По словам Сулеймана, это не новый чемпионский титул, а попытка способствовать дальнейшему развитию бокса предоставлением особого статуса мексиканской суперзвезде.

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«Это нужно понять, — цитирует Сулеймана Boxingscene.com. — Потребуется некоторое время, чтобы все в этом разобрались. Это не новый пояс, не новый титул. Это выделение боксера по особому критерию — легендарный чемпион в нескольких весовых категориях. “Канело” связан с WBC уже двенадцать лет, стал чемпионом в трех весовых категориях».

«У него жесткий контракт с DAZN, по которому он должен давать зрителям только самые лучшие бои из возможных, — продолжил президент WBC. — Неизвестно, в каком весе ему придется выступать (для выполнения этих обязательств) — в полутяжелом, втором среднем, среднем или даже в первом среднем. Именно поэтому WBC задумался о таком выделении, и мы назвали это франшизой. С ним и с его промоутером было согласовано, что он будет представлять WBC в каждом своем поединке. И каждый его бой будет рассматриваться (WBC) индивидуально в зависимости от соперника и весовой категории».