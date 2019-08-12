Непобежденный казахстанец с титулом WBA проведет бой за пояса от WBO и IBF
На кону боя казахстанского полусредневеса Нурсултана Жанабаева (7−0, 5 КО), который проведет защиту пояса WBA
На кону боя казахстанского полусредневеса Нурсултана Жанабаева (7−0, 5 КО), который проведет защиту пояса WBA
По предоставленной информации, на кону десятираундового поединка с австралийским непобежденным боксером Стивом Гаго (11−0, 4 КО) также будут стоять региональные титулы WBO Oriental и IBF Pan Pacific.
Их бой состоится 14 августа в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre. Вместе с ним выступит его соотечественник — Айдос Ербосынулы (11−0, 8 КО).
Он сразится с другим австралийцем Рокки Джеркичем (17−1, 13 КО).
На кону десятираундового поединка будет стоять вакантный титул WBA International во втором среднем весе.
Ранее Жанабаев рассказал о значении этого поединка, а его соперник поделился настроем на бой.