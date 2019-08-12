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11:50 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанец с титулом WBA проведет бой за пояса от WBO и IBF

На кону боя казахстанского полусредневеса Нурсултана Жанабаева (7−0, 5 КО), который проведет защиту пояса WBA Inter-Continental, появились новые титулы. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в команде боксера.

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По предоставленной информации, на кону десятираундового поединка с австралийским непобежденным боксером Стивом Гаго (11−0, 4 КО) также будут стоять региональные титулы WBO Oriental и IBF Pan Pacific.

Их бой состоится 14 августа в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre. Вместе с ним выступит его соотечественник — Айдос Ербосынулы (11−0, 8 КО).

Он сразится с другим австралийцем Рокки Джеркичем (17−1, 13 КО).

На кону десятираундового поединка будет стоять вакантный титул WBA International во втором среднем весе.

Ранее Жанабаев рассказал о значении этого поединка, а его соперник поделился настроем на бой.

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