Непобежденный казахстанец с титулом WBA проведет бой за пояса от WBO и IBF

По предоставленной информации, на кону десятираундового поединка с австралийским непобежденным боксером Стивом Гаго (11−0, 4 КО) также будут стоять региональные титулы WBO Oriental и IBF Pan Pacific.

Их бой состоится 14 августа в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre. Вместе с ним выступит его соотечественник — Айдос Ербосынулы (11−0, 8 КО).

Он сразится с другим австралийцем Рокки Джеркичем (17−1, 13 КО).

На кону десятираундового поединка будет стоять вакантный титул WBA International во втором среднем весе.