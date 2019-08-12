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11:53 (мск), источник: ТАСС

Александра Емельяненко не допустили к участию в боксерском турнире в Анапе

ТАСС, 12 августа. Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко не примет участия в турнире по боксу памяти героя РФ Виктора Омелькова из-за запрета организаторов. Об этом 38-летний боец сообщил в своем аккаунте в Instagram.

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Ранее 9 августа спортсмен заявил, что выступит на турнире в Анапе, который пройдет с 13 по 17 августа.

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«Я вам хочу сказать — не допустили меня до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдет в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе», — написал спортсмен.

В активе Емельяненко 36 проведенных поединков в MMA, он одержал 28 побед, семь раз потерпел поражение и завершил один бой вничью.

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