Александра Емельяненко не допустили к участию в боксерском турнире в Анапе

Ранее 9 августа спортсмен заявил , что выступит на турнире в Анапе, который пройдет с 13 по 17 августа.

«Я вам хочу сказать — не допустили меня до участия в мастерском турнире по боксу, который пройдет в Анапе, сославшись на то, что я без спортивного звания (КМС) в любительском боксе», — написал спортсмен.