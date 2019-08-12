Хопкинс: Пусть «Канело» дерется с Ковалевым, с Головкиным будет все то же самое

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Конечно же, этот поединок будет возможен, только если Ковалеву удастся расправиться со своим обязательным претендентом в лице Энтони Ярда (24 августа). Однако Хопкинс надеется, что это произойдет и мексиканцу удастся победить россиянина, тем самым повторив историческое достижение, принадлежащее самому Хопкинсу.

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«Позвольте вам сказать… Во-первых, я знаю о том, что обсуждается бой “Канело” с Ковалевым. “Канело” хотел драться с Сергеем еще пару боев назад. Я верю в то, что Сауль проведет с ним бой, и считаю, что он продолжит драться в среднем весе для того, чтобы защищать титулы, которые у него там есть. Сауль подерется с Сергеем для того, чтобы совершить историческое достижение — завоевать пояс в полутяжелом весе, придя туда из среднего. Он бы стал вторым боксером, которому удалось это сделать. Вторым, потому что я был первым, кому это удалось. Тот же Рэй Робинсон не смог этого сделать», — говорит Бернард.

«Учитывая то, что “Канело” видит в полутяжелом весе в целом, и в боях Сергея в частности, с тем же Андре Уордом, он верит, что может достичь преимущества хорошей работой по корпусу и победить за счет своей молодости и, в том числе, опыта», — добавил он.

«Знаете, почему я бы хотел, чтобы Сауль подрался с Ковалевым, учитывая мой опыт? Я знаю, когда ты дерешься с боксером в третий или четвертый раз (имеет в виду Геннадия Головкина) — и пусть даже в этих поединках хорошая драма, пусть между боксерами уже есть история противостояния и пусть можно назвать боксеров, которые дрались по три раза и их бои вошли в историю, хотя прошло уже 50 или 100 лет с того момента, но каждый раз ты знаешь, что нужно будет выйти в ринг с тем же самым соперником, с которым вы уже знаете друг друга и результат будет прежним. Обычно, даже в боях Джо Фрейзера и Мухаммеда Али, боях Микки Уорда и Артуро Гатти, да даже в боях Пакьяо — Маркес (не происходит ничего нового). Что иное вы рассчитываете увидеть? Они наденут другие шорты и перчатки, которые будут отличаться цветом от прежних? — спрашивает Бернард. — Я бы предпочел, чтобы Сауль Альварес бросил себе вызов, выбрав Сергея Ковалева».

Напомним, Альварес вел переговоры с Ковалевым на сентябрь после того, как отказался в третий раз драться с Головкиным. Однако эти переговоры провалились и мексиканец отложил возвращение на конец года.