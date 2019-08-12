Текущие события
Футбол. Премьер-лига
2-й тайм
Ростов
Крылья Советов
10
Футбол. Зарубежный
11.08
ПСЖ
Ним
30
Футбол. Еврокубки
13.08
Нымме Калью
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
13.08
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
13.08
Русенборг
Марибор
Футбол. Еврокубки
13.08
Динамо К
Брюгге
Все события
Фоторепортажи
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
9Понсе — первый после Самедова
14:19 (мск), источник: Vesti.kz

Хопкинс: Пусть «Канело» дерется с Ковалевым, с Головкиным будет все то же самое

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Бернард Хопкинс поддерживает намерение мексиканца Сауля «Канело» Альвареса провести бой с российским полутяжеловесом Сергеем Ковалевым. Его слова приводит Fightnews.info.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Конечно же, этот поединок будет возможен, только если Ковалеву удастся расправиться со своим обязательным претендентом в лице Энтони Ярда (24 августа). Однако Хопкинс надеется, что это произойдет и мексиканцу удастся победить россиянина, тем самым повторив историческое достижение, принадлежащее самому Хопкинсу.

Читайте также
Президент WBC ответил критикам и объяснил особый статус «Канело»

«Позвольте вам сказать… Во-первых, я знаю о том, что обсуждается бой “Канело” с Ковалевым. “Канело” хотел драться с Сергеем еще пару боев назад. Я верю в то, что Сауль проведет с ним бой, и считаю, что он продолжит драться в среднем весе для того, чтобы защищать титулы, которые у него там есть. Сауль подерется с Сергеем для того, чтобы совершить историческое достижение — завоевать пояс в полутяжелом весе, придя туда из среднего. Он бы стал вторым боксером, которому удалось это сделать. Вторым, потому что я был первым, кому это удалось. Тот же Рэй Робинсон не смог этого сделать», — говорит Бернард.

«Учитывая то, что “Канело” видит в полутяжелом весе в целом, и в боях Сергея в частности, с тем же Андре Уордом, он верит, что может достичь преимущества хорошей работой по корпусу и победить за счет своей молодости и, в том числе, опыта», — добавил он.

«Знаете, почему я бы хотел, чтобы Сауль подрался с Ковалевым, учитывая мой опыт? Я знаю, когда ты дерешься с боксером в третий или четвертый раз (имеет в виду Геннадия Головкина) — и пусть даже в этих поединках хорошая драма, пусть между боксерами уже есть история противостояния и пусть можно назвать боксеров, которые дрались по три раза и их бои вошли в историю, хотя прошло уже 50 или 100 лет с того момента, но каждый раз ты знаешь, что нужно будет выйти в ринг с тем же самым соперником, с которым вы уже знаете друг друга и результат будет прежним. Обычно, даже в боях Джо Фрейзера и Мухаммеда Али, боях Микки Уорда и Артуро Гатти, да даже в боях Пакьяо — Маркес (не происходит ничего нового). Что иное вы рассчитываете увидеть? Они наденут другие шорты и перчатки, которые будут отличаться цветом от прежних? — спрашивает Бернард. — Я бы предпочел, чтобы Сауль Альварес бросил себе вызов, выбрав Сергея Ковалева».

Напомним, Альварес вел переговоры с Ковалевым на сентябрь после того, как отказался в третий раз драться с Головкиным. Однако эти переговоры провалились и мексиканец отложил возвращение на конец года.

Теперь «Канело» рассматривает вариант с россиянином на ноябрь, если Ковалев успешно защитит титул.

Казахстанка Юлия Путинцева победила чемпионку "Ролан Гаррос"
Начало положено: фавориты АПЛ стартовали с побед
СМИ: «Зенит» намерен приобрести футболиста «Селтика» за €13 млн
Федерация бокса РФ готова организовать бой для А. Емельяненко
«Ахмат» разобрался с оскорбившим судью сотрудником
Провальный год: такого падения у Шараповой давно не было
«Ростов» принимает «Крылья Советов» в РПЛ (трансляция)
Как выглядят новые Кабаева и Канаева (фото)
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь