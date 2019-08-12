Непобежденный казахстанец сделал заявление перед боем за титулы от WBO, WBC и WBA

14 августа в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre он встретится с австралийцем Рокки Джеркичем (17−1, 13 КО).

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«Я готов к бою. В предстоящем поединке я буду защищать честь своей страны. Мы, казахи, много не говорим. Мы предпочитаем все доказывать делом. Я покажу, чего стою на ринге», — отметил Ербосынулы.

Отметим, что на счету Ербосынулы 11 побед в 11 боях, из них восемь нокаутом. За свою карьеру он выступал в России, Украине, США и Казахстане.