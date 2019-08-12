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16:33 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанец сделал заявление перед боем за титулы от WBO, WBC и WBA

Казахстанский суперсредневес Айдос Ербосынулы (11−0, 8 КО) поделился своим настроем перед защитой своих региональных титулов WBO Global, WBC Asia и WBA Inter-Сontinental, передает корреспондент Vesti.kz.

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14 августа в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre он встретится с австралийцем Рокки Джеркичем (17−1, 13 КО).

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«Я готов к бою. В предстоящем поединке я буду защищать честь своей страны. Мы, казахи, много не говорим. Мы предпочитаем все доказывать делом. Я покажу, чего стою на ринге», — отметил Ербосынулы.

Отметим, что на счету Ербосынулы 11 побед в 11 боях, из них восемь нокаутом. За свою карьеру он выступал в России, Украине, США и Казахстане.

Также в этом событии казахстанский полусредневес Нурсултан Жанабаев (7−0, 5 КО) проведет бой за титулы WBA Intercontinental, WBO Oriental и IBF Pan Pacific с местным боксером Стивом Гаго (11−0, 4 КО).

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