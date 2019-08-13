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09:03 (мск), источник: Чемпионат.com

Джошуа и Руис подписали контракт на бой

Повторный поединок чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO в супертяжёлом весе Энди Руиса с Энтони Джошуа состоится, сообщил промоутер Эдди Хирн.

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Источник: AP 2019

По его словам, оба боксёра поставили подписи под контрактом.

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Поединок состоится 7 декабря в Саудовской Аравии.

Ранее стало известно, что Руис отказывается ставить подпись под контрактом, пока ему не повысят гарантированный гонорар. Бой оказался под угрозой срыва.

«Оба боксёра подписали контракт на поединок, все организации, которые санкционируют бой, об этом проинформированы. Бой обещает стать самым большим в 2019 году», — приводит слова Хирна BoxingScene.

Руис и Джошуа провели первый бой 1 июня 2019 года. Американский боксёр одержал сенсационную победу, поединок был остановлен в седьмом раунде. Соперники договорились, что до конца 2019 года организуют бой-реванш, но они так и не сумели решить, в какой стране проводить поединок.

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