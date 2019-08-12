Текущие события
Футбол. Премьер-лига
12.08
Ростов
Крылья Советов
10
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:30
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:30
Динамо К
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Динамо З
Все события
Фоторепортажи
14Как выглядят новые Кабаева и Канаева
9Понсе — первый после Самедова
12 августа, источник: Спорт РИА Новости

Первый канал покажет в прямом эфире поединок между Ковалевым и Ярдом

МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Первый канал будет транслировать в прямом эфире боксерский поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом, сообщается в релизе пресс-службы телеканала.

Наверх
Источник: AP 2019

Бой между Ковалевым и Ярдом, в котором россиянин будет защищать свой титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), пройдет 24 августа в Челябинске, родном городе Ковалева.

Как отмечается, трансляция боя начнется в 21:25 мск.

 Роскошная и требовательная подруга Пауло Дибалы (фото)
Шнуров в стихах отреагировал на инцидент с судьей на матче в Грозном
«Ростов» уже второй. Карпин обыграл Божовича
Как пиджак Кононова влияет на результаты «Спартака»
Федерация бокса РФ готова организовать бой для А. Емельяненко
«Ахмат» разобрался с оскорбившим судью сотрудником
Провальный год: такого падения у Шараповой давно не было
5 бывших игроков сборной РФ присоединились к иску против полиции
Чалов получил перелом носа со смещением в матче с «Сочи»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь