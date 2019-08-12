Первый канал покажет в прямом эфире поединок между Ковалевым и Ярдом
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Первый канал будет транслировать в прямом эфире боксерский поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом, сообщается в релизе
МОСКВА, 12 авг — РИА Новости. Первый канал будет транслировать в прямом эфире боксерский поединок между россиянином Сергеем Ковалевым и британцем Энтони Ярдом, сообщается в релизе
Бой между Ковалевым и Ярдом, в котором россиянин будет защищать свой титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии Всемирной боксерской организации (WBO), пройдет 24 августа в Челябинске, родном городе Ковалева.
Как отмечается, трансляция боя начнется в 21:25 мск.