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09:09 (мск), источник: Vesti.kz

Легендарный мексиканец прошелся по «Канело» за отказ от трилогии с Головкиным в сентябре

Бывший чемпион мира в четырех весовых категориях мексиканец Хуан Мануэль Маркес выступил с критикой в адрес своего именитого соотечественника Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО) за отказ от сентябрьского поединка.

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Ожидалось, что «Канело» вернется на ринг 14 сентября.

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Однако сначала он отказался в эту дату в третий раз драться с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), а затем и вовсе отложил бой на конец года.

«Я не знаю, почему “Канело” не захотел драться в сентябре и с кем он встретится в этом году, — сказал Маркес в интервью BoxingScene. — Я не знаю, что происходит, и что задумала его команда, но я бы хотел посмотреть его поединок с Головкиным. Многие хотят увидеть их третий бой».

«Альварес должен понимать, что у него тоже есть ответственность за проведение боев. Он должен был сам сказать промоутерам, что хочет устроить бой в сентябре, чтобы те подыскали ему доступного соперника. 14 сентября — важная дата в календаре бокса, важная дата для всех мексиканцев, для США, для Лас-Вегаса. Отказаться драться в эту дату в титульном бою было не слишком разумным решением», — добавил Маркес.

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