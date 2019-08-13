Легендарный мексиканец прошелся по «Канело» за отказ от трилогии с Головкиным в сентябре

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Ожидалось, что «Канело» вернется на ринг 14 сентября.

Однако сначала он отказался в эту дату в третий раз драться с казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), а затем и вовсе отложил бой на конец года.

«Я не знаю, почему “Канело” не захотел драться в сентябре и с кем он встретится в этом году, — сказал Маркес в интервью BoxingScene. — Я не знаю, что происходит, и что задумала его команда, но я бы хотел посмотреть его поединок с Головкиным. Многие хотят увидеть их третий бой».