Том Леффлер назвал условие для боя Головкина в Саудовской Аравии

Именно там 7 декабря состоится реванш чемпиона мира по версиям WBA (Super), WBO, IBF и IBO в супертяжелом весе мексиканца Энди Руиса (33−1, 22 КО) с бывшим обладателем этих титулов британцем Энтони Джошуа (22−1, 21 КО). По информации разных источников, саудиты предложили промоутеру Эдди Хирну от 40 до 100 миллионов долларов за проведение у себя этого боя.

В прошлом году Саудовская Аравия принимала финал Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) во втором среднем весе Каллум Смит — Джордж Гроувз.

По словам Леффлера, ранее он уже получал предложения от ближневосточных стран, и Головкин будет готов отправиться туда в случае появления действительно выгодного варианта.

«Геннадий — международная звезда. Он является самим определением понятия “чемпион мира”. Я уверен, что он бы рассмотрел возможность проведения боя в Саудовской Аравии. Если у него будет подходящий соперник, достойное предложение и промоушен, то я с легкостью могу представить себе его поединок в этом регионе. У меня было много предложений из Саудовской Аравии и других стран Ближнего Востока о больших боях. Но с нашей стороны это ни разу не осуществлялось. Похоже, что Эдди Хирн решил пойти в данном направлении», — сказал Леффлер.

Добавим, что возвращение Головкина на ринг ожидается 5 октября. Сейчас команда GGG ведет переговоры по организации боя за вакантный титул чемпиона IBF в среднем весе с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО). Сообщалось, что стороны близки к сделке.