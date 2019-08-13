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10:02 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский спарринг-партнер «Канело» получил в соперники «Китайца» с 12 нокаутами

Стала известна дата следующего боя казахстанского боксера полусреднего веса Бобиржана Моминова (10−0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

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27-летний Момимов выступит в рамках вечера бокса 23 августа в американском городе Корона (штат Калифорния, США).

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Его соперником будет 33-летний пуэрториканец Хавьер Флорес (14−2, 12 КО) по прозвищу «Китаец». Поединок рассчитан на восемь раундов.

Свой последний на сегодня бой Моминов провел 23 марта в Коста-Месе (штат Калифорния, США), когда выиграл единогласным решением судей у американца Джонатана Стила (9−3−1, 6 КО).

Известность Моминов получил после участия в лагере Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО).

Летом 2017 года он помогал мексиканцу в качестве спарринг-партнера перед его первым боем с казахстанцем Геннадием Головкиным (38−1−1, 34 КО), который завершился ничьей.

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