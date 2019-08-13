Казахстанский спарринг-партнер «Канело» получил в соперники «Китайца» с 12 нокаутами
Стала известна дата следующего боя казахстанского боксера полусреднего веса Бобиржана Моминова (10−0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
Стала известна дата следующего боя казахстанского боксера полусреднего веса Бобиржана Моминова (10−0, 8 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.
27-летний Момимов выступит в рамках вечера бокса 23 августа в американском городе Корона (штат Калифорния, США).
Его соперником будет 33-летний пуэрториканец Хавьер Флорес (14−2, 12 КО) по прозвищу «Китаец». Поединок рассчитан на восемь раундов.
Свой последний на сегодня бой Моминов провел 23 марта в
Известность Моминов получил после участия в лагере Сауля «Канело» Альвареса (51−1−2, 35 КО).
Летом 2017 года он помогал мексиканцу в качестве