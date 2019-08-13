В Казахстане покажут в прямом эфире бой Алимханулы в андеркарте чемпиона мира
Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО) свой следующий бой проведет 17 августа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО) свой следующий бой проведет 17 августа, сообщает корреспондент Vesti.kz.
26-летний казахстанец выступит в рамках вечера бокса, который пройдет на арене Banc of California Stadium в
В прямом эфире этот бой покажет телеканал QazSport. По казахстанскому времени он пройдет утром 18 августа.
Главным событием вечера бокса станет бой чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе мексиканца Эмануэля Наваррете (27−1, 23 КО) против американца Франсиско Де Вака (20−0, 6 КО).