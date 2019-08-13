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11:15 (мск), источник: Vesti.kz

В Казахстане покажут в прямом эфире бой Алимханулы в андеркарте чемпиона мира

Казахстанский боксер среднего веса Жанибек Алимханулы (6−0, 2 КО) свой следующий бой проведет 17 августа, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: AP 2019

26-летний казахстанец выступит в рамках вечера бокса, который пройдет на арене Banc of California Stadium в Лос-Анджелесе (штат Калифорния, США). Соперником по десятираундовому поединку будет 32-летний канадец Стюарт МакЛеллан (27−3−3, 11 КО).

В прямом эфире этот бой покажет телеканал QazSport. По казахстанскому времени он пройдет утром 18 августа.

Во время загрузки произошла ошибка.

Главным событием вечера бокса станет бой чемпиона мира по версии WBO во втором легчайшем весе мексиканца Эмануэля Наваррете (27−1, 23 КО) против американца Франсиско Де Вака (20−0, 6 КО).

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