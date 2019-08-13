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11:33 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин или «Канело»? DAZN назвал свою главную суперзвезду

Стриминговый сервис DAZN планирует строить свой бизнес на американском рынке вокруг чемпиона мира в средней и второй средней весовых категориях мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО). Об этом BoxingScene рассказал высокопоставленный руководитель компании.

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«Самым важным для бизнеса DAZN в США является следующий бой Альвареса. “Канело” — это своего рода Леброн для бокса в этой стране. Джошуа — это как Дюрант. Дюрант — потрясающий, но он не Леброн. Есть только одна суперзвезда, и это “Канело” Альварес», — заявил руководитель DAZN.

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Альварес в октябре 2018-го заключил контракт с платформой на 11 боев за пять лет, за которые он получит 365 миллионов долларов. Первые два поединка мексиканец уже отработал, заработав на них порядка 50 миллионов долларов.

Ожидалось, что «Канело» вернется 14 сентября и проведет третий бой с Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), который в марте подписал трехлетнее соглашение с DAZN на шесть боев. По информации СМИ, эта сделка принесет GGG больше 100 миллионов долларов.

Однако мексиканец отказался драться с казахстанцем, а после срыва переговоров с Сергеем Ковалевым и потери титула IBF отложил возвращение на конец года.

Теперь за вакантный титул подерется Головкин. Ожидается, что этот бой состоится 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США), где в июне этого года GGG дебютировал на DAZN, нокаутировав канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО).

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