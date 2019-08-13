Головкин или «Канело»? DAZN назвал свою главную суперзвезду

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«Самым важным для бизнеса DAZN в США является следующий бой Альвареса. “Канело” — это своего рода Леброн для бокса в этой стране. Джошуа — это как Дюрант. Дюрант — потрясающий, но он не Леброн. Есть только одна суперзвезда, и это “Канело” Альварес», — заявил руководитель DAZN.

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Альварес в октябре 2018-го заключил контракт с платформой на 11 боев за пять лет, за которые он получит 365 миллионов долларов. Первые два поединка мексиканец уже отработал, заработав на них порядка 50 миллионов долларов.

Ожидалось, что «Канело» вернется 14 сентября и проведет третий бой с Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО), который в марте подписал трехлетнее соглашение с DAZN на шесть боев. По информации СМИ, эта сделка принесет GGG больше 100 миллионов долларов.

Однако мексиканец отказался драться с казахстанцем, а после срыва переговоров с Сергеем Ковалевым и потери титула IBF отложил возвращение на конец года.