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11:56 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанец со второй попытки смог уложиться в вес перед боем за титулы от WBO, WBA и IBF

Непобежденные казахстанцы Айдос Ербосынулы (11−0, 8 KO) и Нурсултан Жанабаев (7−0, 5 КО) прошли взвешивание перед своими титульными боями в австралийском Сиднее. Об этом корреспонденту Vesti.kz сообщили в команде боксеров.

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Жанабаев смог пройти взвешивание лишь со второй попытки. Он на 400 граммов превысил лимит полусреднего веса, который составляет 66,7 килограмма, и был вынужден пройти процедуру повторно. Спустя два часа ему это удалось. Его соперник — австралиец Стив Гаго (11−0, 4 КО) оказался легче — 66,3 килограмма. В этом бою на кону будут стоять пояса WBA Inter-Continental, WBO Global и IBF Pan Pacific.

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В свою очередь, Ербосынулы уверенно уложился в вес. Он оказался легче своего соперника из Австралии Рокки Джеркича (17−1, 13 КО). Вес казахстанца составил 76,16 килограмма, а его соперник превысил лимит второго среднего дивизиона, показав 76,3 килограмма. Спустя два часа Джеркичу удалось уложиться в вес. Боксеры проведут десятираундовый поединок за титулы WBO Global, WBA Inter-National и WBC Asia Continental.

Ранее Жанабаев рассказал о значении этого поединка, а его соперник поделился настроем на бой. В свою очередь, Ербосынулы предпочел показать все на ринге.

Вечер бокса состоится 14 августа на арене ICC Exhibition Centre.

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