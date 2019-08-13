«Надоело слышать их глупые оправдания». Сондерс предупредил Головкина с «Канело» и объяснил выбор нового промоутера

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Соглашение британца предусматривает несколько боев, которые будут транслироваться телеканалом Sky Sports в Великобритании и на платформе DAZN в США. Следующий бой Сондерса будет объявлен на следующей неделе.

По словам чемпиона, теперь нацелен на бои в среднем весе с Саулем «Канело» Альваресом, Геннадием Головкиным и Деметриусом Андраде, или на домашний поединок во втором среднем весе против Каллума Смита.

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«Этот шаг принесет мне огромную выгоду, — сказал Сондерс Sky Sports. — Эдди Хирн и Matchroom Boxing откроют мне дорогу к этим большим боя. Я нахожусь на территории Головкина и “Канело”. Я сделал этот шаг, чтобы заставить их драться, потому что мне надоело слышать их глупые оправдания. Эти бои выгодны с финансовой стороны, и они имеют смысл, потому что мы в одной сети».

«Я пойду туда, где проходят большие бои. Я готов драться и среднем, и во втором среднем весах. Я чемпион мира во втором среднем, так что если кто-то хочет прийти и попытаться забрать мой пояс, то я открыт для больших предложений. Я не могу дождаться, чтобы принять участие в тех больших вечерах, которые я видел в Matchroom на протяжении многих лет. Если это означает борьбу на 168 фунтов или на восемь фунтов легче, то это не проблема. Я готов идти и надеюсь быть в конце октября или начале ноября», — добавил Сондерс.