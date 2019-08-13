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13:49 (мск), источник: Vesti.kz

Компания Сондерса и Фьюри анонсировала вечер бокса с главным боем казахстанца

Филиал британской компании MTK Global в сентябре проведет свой второй вечер бокса в Казахстане.

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Шоу состоится в сентябре. Главным событием станет титульный бой казахстанца Али Балоева (9−0, 7 КО) за титул в первом тяжелом весе.

«Ждете бой Али? Уже в сентябре Балоев возглавит вечер профи-бокса в Казахстане. Когда и в каком городе — объявим в ближайшие дни. Бой будет титульным, а соперник — жестким!» — говорится в сообщении MTK Kazakhstan.

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Напомним, филиал MTK Kazakhstan открылся в марте, а в компании заявили, что хотят найти в стране наследников Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО).

Первый вечер бокса в Казахстане MTK Global совместно с американской Top Rank провели 6 июля в Нур-Султане. В главном событии Жанкош Тураров (24−0, 17 КО) завоевал титул WBO Inter-Continental, а в со-главном чемпион мира по версии WBC в наилегчайшем весе француз Нордин Оубали (16−0, 12 КО) успешно провел первую защиту титула.

Отметим, что самые известные боксеры MTK Global — британцы Тайсон Фьюри (28−0−1, 20 КО) и Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО).

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