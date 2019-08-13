Компания Сондерса и Фьюри анонсировала вечер бокса с главным боем казахстанца
Филиал британской компании MTK Global в сентябре проведет свой второй вечер бокса в Казахстане.
Филиал британской компании MTK Global в сентябре проведет свой второй вечер бокса в Казахстане.
Шоу состоится в сентябре. Главным событием станет титульный бой казахстанца Али Балоева (9−0, 7 КО) за титул в первом тяжелом весе.
«Ждете бой Али? Уже в сентябре Балоев возглавит вечер
Напомним, филиал MTK Kazakhstan открылся в марте, а в компании заявили, что хотят найти в стране наследников Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО).
Первый вечер бокса в Казахстане MTK Global совместно с американской Top Rank провели 6 июля в
Отметим, что самые известные боксеры MTK Global — британцы Тайсон Фьюри (28−0−1, 20 КО) и Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО).