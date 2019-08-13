Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:30
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:30
Динамо К
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Олимпиакос П
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Дандолк
Слован Бр
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
23Рецепт побед Валерия Газзаева
15:09 (мск), источник: Vesti.kz

«Я сделаю это лучше Альвареса». Сондерс после подписания на DAZN предложил бой Головкину

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО) на пресс-конференции в честь подписания контракта с промоутером Эдди Хирном из Matchroom Boxing предложил бой казахстанцу Геннадию Головкину (39−1−1, 35 КО).

Наверх

Новое соглашение Сондерса означает, что бои на родине будет транслировать Sky Sports, а в США — стриминговый сервис DAZN, к которому еще в марте присоединился и Головкин.

Читайте также
«Надоело слышать их глупые оправдания». Сондерс предупредил Головкина с «Канело» и объяснил выбор нового промоутера

По словам Сондерса, с GGG он выступит лучше, чем это сделал Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО). В сентябре 2017 года первый поединок Головкина с мексиканцем завершился скандальной ничьей, а через 12 месяцев решением большинства судей победил Альварес.

«Он может думать обо мне что угодно. Я готов драться с Головкиным в любом месте. Дайте мне его — и я сделаю это лучше, чем “Канело”», — сказал Сондерс, которого цитирует Sky Sports.

Напомним, 2 августа Сондерс объявил о расставании с промоутером Фрэнком Уорреном, с которым работал с 2009 года, когда дебютировал в профи. На прошлой неделе чемпион WBO подписал контракт с Хирном, а официально об этом стороны объявили сегодня, 13 августа.

В начале июля Сондерс побывал в Казахстане. Во время вечера бокса в Нур-Султане британец вышел на ринг и бросил вызов Головкину, предложив ему устроить бой на «Барыс-Арене».

Футболистка сборной Казахстана пострадала в ДТП с четырьмя погибшими
Трефилов объяснил, почему ушел из сборной России по гандболу
Чемпионка Европы из России дисквалифицирована за допинг
ЦСКА, не спи: Сейду Думбия стал свободным агентом
«Спартак» желает приобрести лучшего бомбардира чемпионата Турции
Появилось видео, где президент «Ахмата» хватает за руку судью
Вратарь: Овечкин бросил мне в голову — я потом кусать не мог
Месси позвонил Неймару, чтобы отговорить от перехода в «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь