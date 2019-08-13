«Я сделаю это лучше Альвареса». Сондерс после подписания на DAZN предложил бой Головкину

Новое соглашение Сондерса означает, что бои на родине будет транслировать Sky Sports, а в США — стриминговый сервис DAZN, к которому еще в марте присоединился и Головкин.

По словам Сондерса, с GGG он выступит лучше, чем это сделал Сауль «Канело» Альварес (52−1−2, 35 КО). В сентябре 2017 года первый поединок Головкина с мексиканцем завершился скандальной ничьей, а через 12 месяцев решением большинства судей победил Альварес.

«Он может думать обо мне что угодно. Я готов драться с Головкиным в любом месте. Дайте мне его — и я сделаю это лучше, чем “Канело”», — сказал Сондерс, которого цитирует Sky Sports.

Напомним, 2 августа Сондерс объявил о расставании с промоутером Фрэнком Уорреном, с которым работал с 2009 года, когда дебютировал в профи. На прошлой неделе чемпион WBO подписал контракт с Хирном, а официально об этом стороны объявили сегодня, 13 августа.