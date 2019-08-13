Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:00
Нымме Калью
Дюделанж
Футбол. Еврокубки
19:30
Карабах
АПОЭЛ
Футбол. Еврокубки
20:00
Русенборг
Марибор
Футбол. Еврокубки
20:30
Динамо К
Брюгге
Футбол. Еврокубки
21:00
Ференцварош
Динамо З
Футбол. Еврокубки
21:00
Копенгаген
Црвена Звезда
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:30
Олимпиакос П
Истанбул Башакшехир
Футбол. Еврокубки
21:30
ЛАСК
Базель
Футбол. Еврокубки
21:45
Селтик
ЧФР
Футбол. Еврокубки
21:45
Линфилд
Сутьеска
Футбол. Еврокубки
22:00
Порту
Краснодар
Футбол. Еврокубки
22:00
Дандолк
Слован Бр
Все события
Фоторепортажи
10«Краснодар» проиграл «Порту» в Лиге чемпионов
23Рецепт побед Валерия Газзаева
16:22 (мск), источник: Vesti.kz

Непобежденный казахстанец с 13 нокаутами рассказал о подготовке к бою с экс-чемпионом мира

Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (16−0, 13 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о подготовке к бою с экс-чемпионом мира мексиканцем Мигелем Васкесом (41−8, 15 КО).

Наверх

Поединок состоится 26 сентября в канадском Монреале. Подробнее о сопернике Джукембаева можно прочитать по этой ссылке.

Читайте также
Британский журналист назвал козыри Джукембаева в бою с экс-чемпионом мира

«Сейчас я провожу учебно-тренировочные сборы в Москве в зале именитого тренера Андрея Ивичука. Почему именно Москва? В первую очередь — здесь хороший зал, отличные спарринг-партнеры и подходящий климат. Есть много новых деталей в тренировках, отрабатываем разные комбинации. Ведь Мигель Васкес для меня боец нового калибра. Будем вести агрессивный бой против мексиканца на всех фронтах. В рейтинге авторитетного сайта Boxrec среди всех казахстанских профи-боксеров, по очкам я стою на втором месте после Головкина. Считаю что это показатель моего труда за все эти годы. Бой против бывшего чемпиона — большой вызов для меня. Настроен на победу и поддержка казахстанцев важна для меня. Всем рахмет!», — отметил Джукембаев.

Добавим, что в рамках вечера бокса 26 сентября также выступят еще двое казахстанских боксеров: Нурзат Сабиров (10−0, 9 КО) и Аман Казанкапов (0−0−1). Их соперники определятся позднее.

Футболистка сборной Казахстана пострадала в ДТП с четырьмя погибшими
Трефилов объяснил, почему ушел из сборной России по гандболу
Чемпионка Европы из России дисквалифицирована за допинг
ЦСКА, не спи: Сейду Думбия стал свободным агентом
«Спартак» желает приобрести лучшего бомбардира чемпионата Турции
Появилось видео, где президент «Ахмата» хватает за руку судью
Вратарь: Овечкин бросил мне в голову — я потом кусать не мог
Месси позвонил Неймару, чтобы отговорить от перехода в «Реал»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь