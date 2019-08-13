Непобежденный казахстанец с 13 нокаутами рассказал о подготовке к бою с экс-чемпионом мира
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (16−0, 13 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о подготовке к бою с
Казахстанский боксер первого полусреднего веса Батыр Джукембаев (16−0, 13 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о подготовке к бою с
Поединок состоится 26 сентября в канадском Монреале. Подробнее о сопернике Джукембаева можно прочитать по этой ссылке.
«Сейчас я провожу
Добавим, что в рамках вечера бокса 26 сентября также выступят еще двое казахстанских боксеров: Нурзат Сабиров (10−0, 9 КО) и Аман Казанкапов (0−0−1). Их соперники определятся позднее.