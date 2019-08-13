Непобежденный казахстанец с 13 нокаутами рассказал о подготовке к бою с экс-чемпионом мира

«Сейчас я провожу учебно-тренировочные сборы в Москве в зале именитого тренера Андрея Ивичука. Почему именно Москва? В первую очередь — здесь хороший зал, отличные спарринг-партнеры и подходящий климат. Есть много новых деталей в тренировках, отрабатываем разные комбинации. Ведь Мигель Васкес для меня боец нового калибра. Будем вести агрессивный бой против мексиканца на всех фронтах. В рейтинге авторитетного сайта Boxrec среди всех казахстанских профи-боксеров, по очкам я стою на втором месте после Головкина. Считаю что это показатель моего труда за все эти годы. Бой против бывшего чемпиона — большой вызов для меня. Настроен на победу и поддержка казахстанцев важна для меня. Всем рахмет!», — отметил Джукембаев.