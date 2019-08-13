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16:58 (мск), источник: ТАСС

Боксер Ярд уверен в том, что сможет победить Ковалева в России нокаутом

ТАСС, 13 августа. Британский боксер Энтони Ярд заявил, что одержит победу нокаутом над россиянином Сергеем Ковалевым в предстоящем бою за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в полутяжелом весе. Его слова приводит британское издание Mirror.

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Источник: Reuters

Поединок между обязательным претендентом 28-летним Ярдом и обладателем пояса 36-летним Ковалевым пройдет 24 августа в Челябинске. Трансляция на Первом канале начнется в 21:25 мск.

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«Моя победа над Ковалевым станет лучшей в карьере, — заявил Ярд. — Я готов к тому, что Ковалев подготовит несколько особенных приемов к предстоящему бою, глупо было бы не ожидать этого. Все очень просто: я еду в Россию за победой и одержу ее нокаутом. Я не говорю о том, в каком раунде и как это произойдет, но я уверен в том, что вернусь из России, добыв победу нокаутом».

«Я не концентрирую внимание на негативе, но когда бой проходит на родине соперника, все может случиться. Я сталкивался с нечестным судейством в Великобритании и США, я видел много разных вещей», — добавил он.

На счету Ковалева 33 победы, 28 из которых он одержал нокаутом, три поражения и одна ничья. Ярд одержал на профессиональном ринге 18 побед (17 нокаутом) и не потерпел ни одного поражения.

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