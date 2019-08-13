Боксер Ярд уверен в том, что сможет победить Ковалева в России нокаутом

«Моя победа над Ковалевым станет лучшей в карьере, — заявил Ярд. — Я готов к тому, что Ковалев подготовит несколько особенных приемов к предстоящему бою, глупо было бы не ожидать этого. Все очень просто: я еду в Россию за победой и одержу ее нокаутом. Я не говорю о том, в каком раунде и как это произойдет, но я уверен в том, что вернусь из России, добыв победу нокаутом».