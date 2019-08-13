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21:50 (мск), источник: Vesti.kz

«Альварес не стал лучше ко второму поединку»: Сондерс вынес вердикт по боям Головкина с «Канело»

Чемпион мира во втором среднем весе по версии WBO британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО) готов встретиться с Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО) в любом дивизионе на выбор казахстанца. Об этом он заявил в интервью Sky Sports.

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Также Сондерс высказал свое мнение по боям Головкина с Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО). В сентябре 2017 года первый поединок завершился скандальной ничьей, а через 12 месяцев решением большинства судей победил мексиканец.

«Смотря на бой Головкина и «Канело», каждый сходил с ума, а я же думал — «Я могу победить обоих». Если я в свои 29, в самый пиковый возраст, не сумею побить 37-летнего соперника, то здесь что-то не так. Я уверен, что смогу победить его.

Я думаю, что Головкин побил «Канело» в первом бою. «Канело» не стал лучше ко второму бою, это тренировочный лагерь сказался на Головкине. Я буду драться с GGG в любом весе, который он захочет. Я мог бы показать всему миру, как легко смогу перебоксировать его. Справлюсь лучше «Канело», если этот бой состоится, — сказал Сондерс.

Отметим, что 13 августа Сондерс официально представлен как новый боксер промоутерской компании Matchroom. В США его бои будет показывать стриминговый сервис DAZN, контракт с которым в марте подписал Головкин.

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