Головкин согласился на все условия боя за титул чемпиона мира

Поединок планируется на 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а в США его будет транслировать стриминговый сервис DAZN. Сделка близка к завершению.

«Источники: GGG согласился на все условия для встречи с Деревянченко 5 октября на MSG для DAZN. Советники Деревянченко, Кит Коннолли и Эл Хэймон, еще не подписали контракт, но как только они сделают это, Головкин получит шанс вернуть титул IBF», — написал Коппинджер.

«Это не пойдет на промоутерские торги, сделка фактически завершена», — добавил Коппинджер.

Ранее стало известно, что официально о бое Головкин — Деревянченко должны объявить до конца этой недели. Также был озвучен гонорар украинца, который станет рекордным не только для него, но и для боксеров из его страны.

Напомним, бой Головкин — Деревянченко был санкционирован IBF 5 августа. Сторонам дали 30 дней на переговоры, а в случае их неудач могут назначить промоутерские торги.