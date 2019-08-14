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10:00 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин согласился на все условия боя за титул чемпиона мира

Казахстанец Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО) согласился на все условия для боя с украинцем Сергеем Деревянченко (13−1, 10 КО) за вакантный титул чемпиона мира в среднем весе по версии IBF. Об этом сообщил инсайдер The Athletic Майк Коппинджер.

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Поединок планируется на 5 октября на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке, а в США его будет транслировать стриминговый сервис DAZN. Сделка близка к завершению.

«Источники: GGG согласился на все условия для встречи с Деревянченко 5 октября на MSG для DAZN. Советники Деревянченко, Кит Коннолли и Эл Хэймон, еще не подписали контракт, но как только они сделают это, Головкин получит шанс вернуть титул IBF», — написал Коппинджер.

«Это не пойдет на промоутерские торги, сделка фактически завершена», — добавил Коппинджер.

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Ранее стало известно, что официально о бое Головкин — Деревянченко должны объявить до конца этой недели. Также был озвучен гонорар украинца, который станет рекордным не только для него, но и для боксеров из его страны.

Напомним, бой Головкин — Деревянченко был санкционирован IBF 5 августа. Сторонам дали 30 дней на переговоры, а в случае их неудач могут назначить промоутерские торги.

Титул IBF стал вакантным 1 августа, когда организация отобрала его у Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО). Поясом мексиканец владел с 5 мая, а лишился его за неудачные переговоры с Деревянченко.

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