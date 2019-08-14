«Работает в щадящем режиме». Главный тренер сборной Казахстана по боксу — о состоянии Аманкула

«Абильхан находится вместе с нами на сборах, которые проходят на базе AIBA. Постепенно приобщается к тренировкам. Большую часть своего времени он посвящает процессу восстановления после травмы. Он выполняет ту работу, которую может, которую позволяет ситуация. Лечение проводится консервативно. Здесь отмечу, что она (реабилитация) неплохо проходит. Конечно, в полную силу он не может работать. Поэтому у него индивидуальная программа, разработанная на фоне его ситуации. Работает в щадящем режиме и на те группы мышц, которые не болят. Естественно, все проходит под наблюдением специалистов медицинской сферы, все фиксируется. Посмотрим, как будет дальше продвигаться его восстановление», — озвучил Кенжебаев.