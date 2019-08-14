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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

«Работает в щадящем режиме». Главный тренер сборной Казахстана по боксу — о состоянии Аманкула

Главный тренер сборной Казахстана по боксу Галымбек Кенжебаев в интервью Olympic.kz рассказал о текущем состоянии одного из лидеров команды Абильхана Аманкула.

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Стоит отметить, что боксер не смог этим летом выступить на Кубке Президента Казахстана в Нур-Султане.

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Незадолго до международного турнира он на тренировке во время спарринга получил травму и в данное время проходит восстановление.

«Абильхан находится вместе с нами на сборах, которые проходят на базе AIBA. Постепенно приобщается к тренировкам. Большую часть своего времени он посвящает процессу восстановления после травмы. Он выполняет ту работу, которую может, которую позволяет ситуация. Лечение проводится консервативно. Здесь отмечу, что она (реабилитация) неплохо проходит. Конечно, в полную силу он не может работать. Поэтому у него индивидуальная программа, разработанная на фоне его ситуации. Работает в щадящем режиме и на те группы мышц, которые не болят. Естественно, все проходит под наблюдением специалистов медицинской сферы, все фиксируется. Посмотрим, как будет дальше продвигаться его восстановление», — озвучил Кенжебаев.

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