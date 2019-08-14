Непобежденный казахстанец нанес первое поражение австралийскому боксеру и объединил титулы от WBA, WBO и IBF
Казахстанский полусредневес Нурсултан Жанабаев одержал победу над австралийским боксером Стивом Гаго и объединил пояса WBA
Казахстанский полусредневес Нурсултан Жанабаев одержал победу над австралийским боксером Стивом Гаго и объединил пояса WBA
Их бой состоялся сегодня, 14 августа, в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre и был рассчитан на десять раундов.
В итоге судьи единогласно отдали победу казахстанцу.
Теперь в активе 26-летнего Жанабаева восемь побед (пять нокаутом) в восьми боях. Казахстанец впервые дрался в Австралии. Ранее он по два раза выступал в Казахстане и Китае, а также трижды дрался в России. В свою очередь, Гаго потерпел первое поражение в карьере. До этого он выиграл все свои 11 поединков, из которых четыре — нокаутом.
Следом за ним на ринг выйдет его соотечественник — Айдос Ербосынулы (11−0, 8 КО). Он сразится с другим австралийцем Рокки Джеркичем (17−1, 13 КО). На кону десятираундового поединка будет стоять вакантный титул WBO Global, титулы WBA