Непобежденный казахстанец нанес первое поражение австралийскому боксеру и объединил титулы от WBA, WBO и IBF

Их бой состоялся сегодня, 14 августа, в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre и был рассчитан на десять раундов.

Теперь в активе 26-летнего Жанабаева восемь побед (пять нокаутом) в восьми боях. Казахстанец впервые дрался в Австралии. Ранее он по два раза выступал в Казахстане и Китае, а также трижды дрался в России. В свою очередь, Гаго потерпел первое поражение в карьере. До этого он выиграл все свои 11 поединков, из которых четыре — нокаутом.