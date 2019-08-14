«Впереди большие планы». Непобежденный казахстанец прокомментировал победу в бою за титулы от WBA, WBO и IBF

В десятираундовом поединке, состоявшемся сегодня, 14 августа, в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre, казахстанец выиграл решением судей и завоевал пояса WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Pan Pacific.

«Слава Аллаху, мы добились победы. Это был очень сложный бой. Мы готовились к нему. Большое спасибо моей промоутерской компании Suleimen Promotions. Соперник оказался очень непростым, но мне удалось победить. Спасибо большое за поддержку. Впереди большие планы», — отметил Жанабаев.

Теперь в активе 26-летнего Жанабаева восемь побед (пять нокаутом) в восьми боях. Отметим, что Жанабаев впервые дрался в Австралии — также он по два раза выступал в Казахстане и Китае и трижды в России. В свою очередь, Гаго потерпел первое поражение в карьере. До этого он выиграл все свои 11 поединков, из которых четыре — нокаутом.