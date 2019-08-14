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13:35 (мск), источник: Vesti.kz

«Впереди большие планы». Непобежденный казахстанец прокомментировал победу в бою за титулы от WBA, WBO и IBF

Казахстанский полусредневес Нурсултан Жанабаев прокомментировал корреспонденту Vesti.kz победу над небитым до этого австралийцем Стивом Гаго.

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В десятираундовом поединке, состоявшемся сегодня, 14 августа, в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre, казахстанец выиграл решением судей и завоевал пояса WBA Inter-Continental, WBO Oriental и IBF Pan Pacific.

«Слава Аллаху, мы добились победы. Это был очень сложный бой. Мы готовились к нему. Большое спасибо моей промоутерской компании Suleimen Promotions. Соперник оказался очень непростым, но мне удалось победить. Спасибо большое за поддержку. Впереди большие планы», — отметил Жанабаев.

Теперь в активе 26-летнего Жанабаева восемь побед (пять нокаутом) в восьми боях. Отметим, что Жанабаев впервые дрался в Австралии — также он по два раза выступал в Казахстане и Китае и трижды в России. В свою очередь, Гаго потерпел первое поражение в карьере. До этого он выиграл все свои 11 поединков, из которых четыре — нокаутом.

Следом за ним на ринг выйдет его соотечественник — Айдос Ербосынулы (11−0, 8 КО). Он сразится с другим австралийцем Рокки Джеркичем (17−1, 13 КО). На кону десятираундового поединка будет стоять вакантный титул WBO Global, титулы WBA Inter-National и WBC Asia Continentall во втором среднем весе.

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