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14:19 (мск), источник: Vesti.kz

«У Сауля уже есть победа над GGG». Де Ла Хойя — о трилогии с Головкиным и следующем бое «Канело»

Основатель промоутерской компании Golden Boy Promotions Оскар Де Ла Хойя прокомментировал перспективы проведения третьего поединка между его подопечным мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (52−1−2, 35 КО) и экс-чемпионом мира в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). Об этом сообщает AllBoxing.Ru.

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«Я твердо полагаю, что мы увидим третий бой, — цитирует Де Ла Хойю ESPN. — Думаю, что, учитывая бойцовский характер «Канело’и очевидное наличие у Головкина желания встретиться с ним еще раз, есть и запрос со стороны публики на третий бой. Не знаю, как скоро мы его увидим, но думаю, что в конце концов это случится».

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По мнению инсайдеров, третий бой Головкина и Альвареса должен был состояться в сентябре этого года после того, как оба боксера подписали долгосрочные контракты со стриминговым сервисом DAZN, однако этого не произошло. По словам президента Golden Boy Эрика Гомеса, решение о еще одном поединке с Головкиным находится в руках Альвареса.

«Это зависит от Альвареса. У него есть победа над Головкиным, и ему решать, хочет ли он еще одного боя или нет, — сказал Гомес. — Ранее он говорил, что если публика действительно захочет увидеть этот бой, он его проведет. Он уже встречался с ним, и решение о том, когда может состояться этот бой, зависит только от него».

Гомес также подтвердил, что Альварес проведет бой до конца этого года, и сейчас они совместно с DAZN работают над организацией поединка.

«Альварес хочет выйти на ринг до конца года, и мы сейчас работаем над этим. Есть несколько потенциальных соперников, мы надеемся, что новости появятся весьма скоро», — пообещал Гомес.

Из-за отсутствия подходящего соперника Альварес отказался от боя в сентябре, более того, из-за неудачи в переговорах Golden Boy с представителями обязательного претендента на титул Сергея Деревянченко он был лишен титула IBF, что, по сообщениям источников, осложнило взаимоотношения между боксером и промоутерами. Гомес отказался от комментариев по этому вопросу, а Де Ла Хойя сказал, что это обычный рабочий момент.

«Это не первое наше родео, — сказал он. — Думаю, такое будет случаться и дальше. Нам нужно просто обеспечивать проведение боев, и это мы умеем лучше всего. И мы будем работать с “Канело” еще долгие годы».

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