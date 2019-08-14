Непобежденный казахстанец с восемью нокаутами защитил титулы от WBC, WBA и WBO
Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы победил Рокки Джеркича из Австралии, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский боксер второго среднего веса Айдос Ербосынулы победил Рокки Джеркича из Австралии, передает корреспондент Vesti.kz.
Их поединок прошел сегодня, 14 августа, в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre. На его кону стояли второстепенные титулы WBA
Бой Ербосынулы — Джеркич продлился все десять раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением судей.
Для 27-летнего Ербосынулы эта победа стала 12-й (восемь нокаутом) в 12 боях, а Джеркич потерпел второе поражение при 17 победах (13 нокаутом). Свои титулы казахстанец завоевал в декабре 2018 года, когда в Москве встал после нокдауна и нокаутировал бельгийца Илияса Ачерги (12−4−1, 6 КО).
Ранее его соотечественник полусредневес Нурсултан Жанабаев выиграл решением судей и объединил пояса WBA