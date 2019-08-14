Непобежденный казахстанец с восемью нокаутами защитил титулы от WBC, WBA и WBO

Их поединок прошел сегодня, 14 августа, в австралийском Сиднее в рамках вечера бокса на арене ICC Exhibition Centre. На его кону стояли второстепенные титулы WBA Inter-Continental, WBO Global и WBC Asia.

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Бой Ербосынулы — Джеркич продлился все десять раундов, по итогам которых казахстанец выиграл единогласным решением судей.

Для 27-летнего Ербосынулы эта победа стала 12-й (восемь нокаутом) в 12 боях, а Джеркич потерпел второе поражение при 17 победах (13 нокаутом). Свои титулы казахстанец завоевал в декабре 2018 года, когда в Москве встал после нокдауна и нокаутировал бельгийца Илияса Ачерги (12−4−1, 6 КО).