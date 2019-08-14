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14:41 (мск), источник: Vesti.kz

DAZN «предложил» Сондерсу бой с Головкиным

Стриминговый сервис DAZN поинтересовался у своих подписчиков в твиттере, против кого они бы хотели увидеть чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе британца Билли Джо Сондерса в его следующем бою.

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Накануне Сондерс подписал контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing, и теперь его поединки будут транслироваться на DAZN.

«Против кого вы хотите увидеть Билли Джо в следующем бою?», — спрашивает твиттер DAZN. В числе предложенных Сондерсу соперников указаны чемпион WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес, а также экс-чемпионы казахстанец Геннадий Головкин и американец Дэниэл Джейкобс.

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Возвращение Сондерса на ринг ожидается в октябре-ноябре этого года. Сам британец заявил, что подписал контракт с новым промоутером ради боем с Головкиным и «Канело».

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