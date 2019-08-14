DAZN «предложил» Сондерсу бой с Головкиным
Стриминговый сервис DAZN поинтересовался у своих подписчиков в твиттере, против кого они бы хотели увидеть чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе британца Билли Джо Сондерса в его следующем бою.
Стриминговый сервис DAZN поинтересовался у своих подписчиков в твиттере, против кого они бы хотели увидеть чемпиона мира по версии WBO во втором среднем весе британца Билли Джо Сондерса в его следующем бою.
Накануне Сондерс подписал контракт с промоутерской компанией Matchroom Boxing, и теперь его поединки будут транслироваться на DAZN.
«Против кого вы хотите увидеть Билли Джо в следующем бою?», — спрашивает твиттер DAZN. В числе предложенных Сондерсу соперников указаны чемпион WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе мексиканец Сауль «Канело» Альварес, а также
Возвращение Сондерса на ринг ожидается в