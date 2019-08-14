Чавес-младший после победы нокаутом в первом раунде захотел подраться с Головкиным в новом весе

Источник: AP 2019

11 августа в Мексике Чавес выиграл нокаутом в первом раунде. Для него этот бой стал первым с мая 2017 года, когда он проиграл соотечественнику Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 3 КО).

По словам Чавеса-младшего, теперь он хочет подраться с «Канело» и другим лидером среднего дивизиона казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). Причем провести эти бои он намерен в лимите полутяжелого веса (175 фунтов).

Он считает, что для «Канело» не составит проблем сделать 175 фунтов, поскольку тот уже пытался организовать бой с чемпионом мира по версии WBO в этом весе, 36-летним россиянином Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 KO). Также Чавес заявил, что будет в полутяжелом весе совсем другим бойцом, поскольку не придется тратить силу на сгонку веса.