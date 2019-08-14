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15:25 (мск), источник: Vesti.kz

Чавес-младший после победы нокаутом в первом раунде захотел подраться с Головкиным в новом весе

Экс-чемпион мира в среднем весе мексиканец Хулио Сесар Чавес-младший (51−3−1, 33 KO) рассказал о дальнейших планах после победы над колумбийцем Эвертом Браво (25−11−1, 19 KO). Об этом сообщает ESPN Deportes.

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Источник: AP 2019

11 августа в Мексике Чавес выиграл нокаутом в первом раунде. Для него этот бой стал первым с мая 2017 года, когда он проиграл соотечественнику Саулю «Канело» Альваресу (52−1−2, 3 КО).

По словам Чавеса-младшего, теперь он хочет подраться с «Канело» и другим лидером среднего дивизиона казахстанцем Геннадием Головкиным (39−1−1, 35 КО). Причем провести эти бои он намерен в лимите полутяжелого веса (175 фунтов).

Он считает, что для «Канело» не составит проблем сделать 175 фунтов, поскольку тот уже пытался организовать бой с чемпионом мира по версии WBO в этом весе, 36-летним россиянином Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 KO). Также Чавес заявил, что будет в полутяжелом весе совсем другим бойцом, поскольку не придется тратить силу на сгонку веса.

Добавим, что и Головкин имеет опыт боев вне среднего веса. В июне этого года в Нью-Йорке казахстанец дебютировал на DAZN, нокаутировав канадца Стива Роллса (19−1, 10 КО). Тот поединок прошел в промежуточном весе 164 фунта.

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