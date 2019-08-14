Текущие события
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Балтика
Нижний Новгород
00
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Торпедо М
Авангард К
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Факел
Армавир
00
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Чертаново
Краснодар-2
11
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Сабуртало
Арарат-Армения
01
Футбол. Еврокубки
2-й тайм
Атромитос А
Легия
01
Футбол. Еврокубки
перерыв
Витория Гимарайнш
Вентспилс
10
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
Шинник
Енисей
00
Футбол. Еврокубки
22:00
Ливерпуль
Челси
Футбол. Первый дивизион
18:00
Нефтехимик
Ротор
12
Футбол. Первый дивизион
17:30
Спартак-2
Текстильщик
12
Футбол. Первый дивизион
15:00
Томь
Химки
00
Футбол. Первый дивизион
12:00
СКА-Хабаровск
Мордовия
12
Футбол. Первый дивизион
12:00
Луч
Чайка
11
Все события
Фоторепортажи
15Список «Спартака» на выход. Кто ушел от Кононова
12Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии
16:10 (мск), источник: Vesti.kz

«Контракт был на руках, но…». Альварес отложил бой с чемпионом мира в весе Головкина

Промоутер Эдди Хирн (Matchroom Boxing) утверждает, что у него на руках был согласованный с обеих сторон контракт на объединительный бой между чемпионами мира в среднем весе мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (51−1−2, 35 КО) и американцем Деметриусом Андраде (28−0, 17 КО).

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Бой Альварес — Андраде должен был состояться до конца года, но временно отложен. Хирн, который является промоутером американца, утверждает, что все дело в огромном желании Альвареса драться за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе с российским чемпионом Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 КО).

Читайте также
Теперь не только Головкин и Ковалев. Список соперников «Канело» расширился до семи кандидатур

Россиянину сперва предстоит провести обязательную защиту — 24 августа в Челябинске (Россия) он подерется с британцем Энтони Ярдом (18−0, 17 КО). Хирн «на 99 процентов уверен», что если Ковалев победит британца и не получит в бою травм или рассечений, то его бой с Альваресом состоится в ноябре.

Андраде — чемпион мира по версии WBO, Альварес обладает титулами в среднем дивизионе (WBA Super и «франчайзинговый» WBC), а также во втором среднем (WBA Regular). Мексиканец ранее был чемпионом в первом среднем весе, настроен покорить четвертую весовую категорию.

Изначально стриминговый сервис DAZN одобрил Ковалева и Геннадия Головкина (39−1−1, 35 КО). Однако мексиканец отказался драться с казахстанцем в третий раз, а когда переговоры с россиянином провалились, и вовсе отменил бой в сентябре и отложил возвращение на конец года.

Читайте также
"Барыс" всех спасет, или кто поможет Скабелке сохранить место в элите ЧМ
«Порту» пошел в атаку на «Матч ТВ»
«Швейцарский футбол силен»: Олег Кононов — о матче с «Туном»
Сын Константина Цзю одержал четырнадцатую подряд победу
СКА растерял звезд, его ждет один из самых сложных сезонов в КХЛ
Футболист «Спартака» дисквалифицирован на три матча РПЛ
Во Франции сообщили об интересе «Локомотива» к Арсену Венгеру
Появились новые подробности гибели футболиста Эмилиано Сала
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь