«Контракт был на руках, но…». Альварес отложил бой с чемпионом мира в весе Головкина

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Бой Альварес — Андраде должен был состояться до конца года, но временно отложен. Хирн, который является промоутером американца, утверждает, что все дело в огромном желании Альвареса драться за титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжелом весе с российским чемпионом Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 КО).

Россиянину сперва предстоит провести обязательную защиту — 24 августа в Челябинске (Россия) он подерется с британцем Энтони Ярдом (18−0, 17 КО). Хирн «на 99 процентов уверен», что если Ковалев победит британца и не получит в бою травм или рассечений, то его бой с Альваресом состоится в ноябре.

Андраде — чемпион мира по версии WBO, Альварес обладает титулами в среднем дивизионе (WBA Super и «франчайзинговый» WBC), а также во втором среднем (WBA Regular). Мексиканец ранее был чемпионом в первом среднем весе, настроен покорить четвертую весовую категорию.