Боксер Ковалев надеется, что сборная РФ одержит победу в общекомандном зачете ЧМ по боксу

«Желаю удачи и успеха российским боксерам. Надеюсь, что мы возьмем первое общекомандное место. Если получится остаться в России, то я обязательно приеду на решающие поединки. Легковесы или тяжеловесы — неважно, если выступают интересные, талантливые ребята, то здорово посмотреть настоящий бокс в любой весовой категории», — сказал Ковалев.

Боксер отметил, что проведение чемпионата мира на территории России поможет развитию вида спорта. «Приятно удивлен, что чемпионат мира пройдет на Урале, будет большой праздник для всех. Это огромная популяризация бокса как в регионе, так и в стране. Уверен, что через несколько лет после этих событий появятся имена сначала в олимпийском боксе, а потом и в профессионалах услышим про ребят», — добавил он.