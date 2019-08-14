Тим — непобедим! Сын Константина Цзю избил австралийца Ричи
Русский австралиец Тим Цзю одержал 14-ю победу подряд в карьере и продолжает восхождение к вершине рейтинга IBF.
Русский австралиец Тим Цзю одержал 14-ю победу подряд в карьере и продолжает восхождение к вершине рейтинга IBF.
Очень нечасто русская публика жалует вниманием бои в Австралии. К сегодняшнему шоу в Сиднее, как удостоверились мы из цифр на нашем обновленном сайте, интерес в России большой. Значит, происходит
Причем сын Константина перед поединком с австралийцем Дуайтом Ричи удостоился от того оценки «дешевая копия отца». Ричи, конечно, сильный по меркам Австралии боец — до сегодняшнего вечера он шел с рекордом 19−1, но провоцировать 24-летнего соотечественника не стоило. Тот перед встречей прошел лагерь с Мэнни Пакиао, а с каждым боем аналогии со стилем отца все нагляднее. Может быть,
Русский австралиец появился на арене под великую «Another one bites the dust» («Еще один повержен в прах») и с самого начала боя пошел в атаку. Сразу показав, что даже Дуайт Ричи, самый сильный из 14 соперников Тима,
Но с гораздо меньшим успехом. Сын легенды продолжил избиение, доставая того и джебами, и даже апперкотом в клинче.
К пятому раунду Ричи все же сумел прийти в себя и начал отвечать своими атаками. Пару раз попал уже он, но как правило, это были ответы на атаки и серии ударов Цзю. Чем дольше шел бой, тем активнее был соперник, и теперь уже он выбрасывал тонны ударов. В цель ложилось немногое —
Определенный перелом мог произойти в седьмом — восьмом раундах, один из которых точно можно было бы отдать проигрывавшему Ричи. Но Цзю старательно выцеливал рассечение и несколькими правыми джебами сумел поразить его снова. Параллельно очень удачно обрабатывая корпус 27-летнего уроженца штата Виктория, что затрудняло дыхание на фоне его усталости.
Последние два раунда превратились в погоню Ричи за Цзю, однако Тим совершенно не собирался бегать. Ричи неистово махал руками и, надо отдать ему должное, бился до конца и показал, как говорится, большое сердце. Но (так и хочется сказать «наш») боец дал концовку, не желая оставлять сомнений в исходе. И в 10-м раунде отправил в голову оппонента два левых хука, а в середине отрезка провел комбинацию из трех точных ударов подряд.
У судей не было никаких вариантов, даже если бы они были родственниками и кумовьями Ричи: 98−93, 98−92, 97−93. Уверенная победа Цзю в 10 раундах в главном австралийском бое лета.
По окончании схватки Цзю
— Дуайт — великолепный боец. Он перенес меня на такой уровень, где я никогда не был. Рассечение? Это не танцы, это бокс, здесь такое бывает. Может быть,
Я доказал, что я лучший в Австралии. Я вычистил свой дивизион. Теперь время подумать о других странах.
Будем ждать Тима в других странах. Как знать, может быть, и в России. Нынешняя победа позволяет ему подняться в топ-5 первого полусреднего веса IBF. То ли еще будет! Пока Тим оправдывает статус великой фамилии.