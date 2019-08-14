«По пути Алимханулы». Как сборная Казахстана по боксу может «потерять» еще одного лидера

Абильхана Аманкула подстерегла травма и он пропустил Кубок Президента. Не ездил ведущий боксер категории до 75 килограммов и на первенство Азии, которое состоялось в апреле. Его заменил Турсунбай Кулахмет и выиграл турнир. Заменит триумфатор континентального состязания партнера и на ЧМ-2019.

Что случилось с Аманкулом? Одному из самых талантливых спортсменов поколения мешают раскрыться травмы. Его история похожа на путь Жанибека Алимханулы. Тот тоже рано выиграл медаль на мировом состязании, но затем не раскрыл весь свой потенциал на любительском ринге. Правда, теперь он довольно успешный боксер-профессионал.

Чего-то такого мы ждем и от Абильхана. Но не сейчас. Он должен, если хочет, пройти хотя бы одну Олимпиаду. И уже потом решить, где будет продолжать карьеру. Как это было с Данияром Елеусиновым или Иваном Дычко. Даже Геннадий Головкин прошел Олимпиаду, и уже потом поехал за титулом чемпиона мира.

Аманкул довольно молод. Во всяком случае, моложе вышеупомянутых соотечественников на момент принятия ими решения. Например, Головкин дебютировал в 24 года, а Жанибек — 23. Все в руках Абильхана — он может начать профессиональный путь, но выступить на Олимпиаде. Правилами это не запрещено. Нужно только отбор пройти.