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19:33 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Украины: Некоторые боксёры поедут на чемпионат мира за свой счёт

Тренер сборной Украины по боксу Леонид Лоивский прокомментировал ситуацию вокруг участия украинских боксёров на чемпионате мира в Екатеринбурге.

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«Ближайший чемпионат мира, который состоится в России, будет не лицензионным, и основная команда в Россию не поедет. Ни для кого не станет секретом, что главная цель для нас — получение лицензий на Олимпийские игры. Поэтому основная команда будет сконцентрирована исключительно на Олимпийских лицензионных стартах.

О чемпионате мира в Екатеринбурге хочу также заметить, что министерство молодёжи и спорта Украины не может финансировать поездки на спортивные мероприятия в России.

К нам обратились отдельные боксёры и их наставники, которые выразили желание поехать на мировое первенство за свой счёт. Единственная мотивация для них — это то, что ни они, ни их тренеры не знают, будет ли у ребят ещё такая возможность посоревноваться на турнире такого уровня. А попробовать свои силы против лучших бойцов удаётся не каждый день. Понятно, что ребятам нужно набираться опыта", — приводит слова Лоивского официальный сайт Федерации бокса Украины.

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