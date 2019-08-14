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14 августа, источник: Vesti.kz

Промоутер DAZN нашел «Канело» соперника на следующий бой

Британский промоутер Эдди Хирн из Matchroom Boxing заявил, что у него есть хороший вариант для Сауля «Канело» Альвареса (52−1−2, 35 КО), если у мексиканца не будет соперника на запланированный в ноябре бой. Его слова приводит BoxingScene.com.

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Источник: boxingscene.com

Сам «Канело» стремится встретиться с чемпионом WBO в полутяжелом весе Сергеем Ковалевым (33−3−1, 28 КО), но россиянин должен сначала пройти обязательного соперника Энтони Ярда в Челябинске (Россия) 24 августа.

По словам Хирна, если у Альвареса «выгорит» этот вариант, то у него есть хороший кандидат. Заменить Ковалева готов чемпион WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (28−0, 13 КО), который недавно подписал контракт с Хирном и присоединился к платформе DAZN.

«Единственный бой, который “Канело” хочет сейчас больше всего на свете, — это Ковалев, и он готов ждать до 24 августа, чтобы посмотреть, что будет потом, — сказал Хирн. — Если Ковалев выиграет, я на 99 процентов уверен, что он будет драться с “Канело” в следующем бою».

«Если Ковалев не выиграет или получит травму, Билли Джо Сондерс будет хорошим вариантом для «Канело», — добавил промоутер.

Ранее Хирн рассказал, что у него на руках был согласованный контракт на объединительный бой между Альваресом (51−1−2, 35 КО) и американцем Деметриусом Андраде (28−0, 17 КО), владеющим титулом WBO в среднем весе. Однако поединок временно отложили.

Андраде наряду с Сондерсом и Ковалевым находится в числе кандидатов, которых одобрил DAZN. В их числе значится и Геннадий Головкин (39−1−1, 35 КО), однако мексиканец отказался в третий раз драться с казахстанцем, из-за чего отменил сентябрьский бой и отложил возвращение на конец года.

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